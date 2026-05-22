“Le solicito no hacer comentarios”: Petro envió mensaje a Bernie Moreno a pocos días de la primera vuelta presidencial

Este viernes 22 de mayo el presidente de la República, Gustavo Petro, le salió al paso a una advertencia que dejó de presente el senador republicano de Estados Unidos, Bernie Moreno.

Congresista que mencionó una posible intervención militar en Colombia, si es que el país en las próximas elecciones presidenciales, cuya primera vuelta se dará el 31 de mayo, “toma el camino equivocado”, haciendo referencia en su declaración al caso que se registró en Venezuela en donde fue capturado el señalado dictador Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero.

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En ese sentido, el presidente Gustavo Petro endureció su postura contra Moreno, por medio de un mensaje que publicó en su cuenta personal de X: “Le solicito al senador Bernie Moreno, ciudadano estadounidense, no hacer comentarios diferentes a los de su misión de veeduría electoral”.

De la misma manera, el mandatario colombiano destacó que actualmente tiene un buena relación diplomática con su homologo de Estados Unidos, Donald Trump, pese a que habían tenido un fuerte roce con un agudo intercambio de mensajes.

“La indicaciones de tipo político sobre el voto de la ciudadanía son intromisión ilegítima en la decisión libre del pueblo. Con el presidente Donald Trump tenemos una buena relación personal y no habrá intervenciones y enemistad entre las dos naciones”, recalcó el jefe de Estado en sus redes sociales.

La advertencia de Bernie Moreno se dio en el marco de su intervención en el foro del centro de pensamiento Atlantic Council, allí manifestó el congresista: “Estas organizaciones narcoterroristas necesitan refugios seguros proporcionados por Estados. Si Colombia, Dios no lo quiera, toma el camino equivocado, todos los malos actores que hoy están en Cuba, Venezuela y Nicaragua se trasladarán a Colombia”.

Sin embargo, en otro mensaje que publicó Petro esta semana manifestó: “La decisión libre del pueblo de Colombia se respeta. Esto es una democracia no una servidumbre”.

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Postura del presiente que se dio por esta declaración de Bernie Moreno: “Si van a contar votos que son resultado de una clara intimidación, entonces no van a tener unas elecciones que la comunidad internacional, y desde luego los Estados Unidos de América, consideren libres y justas”.