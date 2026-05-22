“El perro y el gato tienen que salir a votar o si no nos lleva el pu...”: polémica declaración de Guillermo Jaramillo

A pocos días de la primera vuelta presidencial que se desarrollará el próximo 31 de mayo, en donde los ciudadanos podrán salir a las urnas a elegir al sucesor del presidente Gustavo Petro, se conoció una declaración de un funcionario del Gobierno actual que desató una fuerte polémica.

El controversial episodio lo protagonizó el ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo, en una especie de reunión que lideró con los habitantes de la población indígena de Coyaima, en el departamento de Tolima.

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El alto funcionario del Gobierno Petro expresó a viva voz: “El perro y el gato tienen que salir a votar el próximo 31 de mayo, o si no nos va a llevar el que nos trajo, nos lleva el pu...”.

“Entonces, ya el próximo viernes ya queda pago todo mayo y la plata no se la giran a los hospitales, se queda allá, que es lo que estamos diciendo: no más plata para las EPS, plata para el municipio y se le paga al que haga el trabajo, no a las EPS”, indicó.

Desde diferentes sectores políticos le han solicitado a las autoridades pertinentes que vigilen las actuaciones de los funcionarios del Gobierno Petro, para establecer si han incurrido o no en participación en política.

Por ejemplo, esta semana, el presidente de la República, Gustavo Petro, dio su veredicto sobre el candidato del Pacto Histórico Iván Cepeda, frente a su aspiración para llegar a la Casa de Nariño.

“Las encuestas dicen que sí. Lo que yo siento en la calle es que sí. Los hechos del Gobierno, desde el punto de vista económicos y sociales, son contundentes, históricos”, expresó el jefe de Estado en una entrevista que concedió a Noticias Caracol.

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Y concluyó el mandatario: “A pesar de que la prensa no los irradie, porque obviamente no es de su interés. Bajar la tasa de mortalidad infantil a la mitad, tener el nivel de pobreza más bajo del siglo, tener la tasa de desocupación más baja del siglo, haber confrontado un esquema neoliberal que lleva aquí décadas como si fuese ley científica repetida todos los días, demostrando en la práctica que no estaban en lo cierto, que yo podía elevar el salario vital y lo que sucedía no era una espiral inflacionaria como dijeron”.