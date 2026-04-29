Los millonarios contratos que recibió el abogado que exige la necropsia de Kevin Acosta. Fue asesor en la alcaldía de Guillermo Alfonso Jaramillo

Rodolfo Enrique Salas es un desconocido para el país, incluso para la familia de Kevin Acosta, el niño que falleció esperando un medicamento para la hemofilia; pero fue él quien firmó el derecho de petición y la tutela contra Medicina Legal para acceder a la historia clínica y a la necropsia del menor, un hecho que provocó indignación nacional.

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Al parecer, y según reporta el sistema de contratación pública, el abogado Salas es cercano a Guillermo Alfonso Jaramillo, el actual ministro de Salud, no solo porque lo nombró en encargo como secretario general y director jurídico del Ministerio, sino porque se ganó importantes contratos en el Tolima, la cuna del ministro de Salud.

Solo durante la administración de Guillermo Alfonso Jaramillo en la alcaldía de Ibagué, el señor Rodolfo Enrique Salas recibió más de 240 millones de pesos en cuatro contratos, algunos firmados para ejecutarse en el mismo rango de tiempo. Es decir, tenía dos contratos con la alcaldía al mismo tiempo.

En 2018, Salas firmó un contrato con la alcaldía de Jaramillo como “abogado para realizar y coordinar las actividades de las etapas precontractuales, contractuales y postcontractuales” en un proyecto para la malla vial a cargo de la Secretaría de Infraestructura del municipio. Ese contrato arrancó en enero de 2018 y se firmó por 12 meses.

Casi al mismo tiempo, Rodolfo Enrique Salas estaba ejecutando otro contrato con el Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué, para la “representación jurídica del Imdri en desarrollo del programa construcción, mantenimiento, adecuación y dotación de escenarios deportivos”.

De acuerdo con el sistema de contratación pública, Salas estaba trabajando para dos entidades distintas al mismo tiempo y por más de 120 millones de pesos. Los contratos, bajo la misma modalidad y en igual espacio de tiempo, se repitieron en 2019. Así las cosas, sumó más de 240 millones de pesos en contratos con la alcaldía de su actual jefe.

En los dos últimos años de Jaramillo como alcalde de Ibagué, se firmaron los contratos que dejaron como beneficiario al abogado que hoy es señalado de liderar una “persecución” en contra de la familia del pequeño Kevin Acosta, el mismo que fue denunciado por la familia tras advertir que buscó de manera ilegal los documentos sometidos a reserva.

Gustavo Petro y Kevin Acosta. Foto: Presidencia/API.

Pero con la salida de Jaramillo de la alcaldía de Ibagué no se terminó la racha de contratos de Salas. El sistema de contratación pública advierte que recibió entre 2020 y 2023, al menos siete contratos por un valor superior a los 361 millones de pesos. Los contratantes fueron la Alcaldía de Ibagué y Cortolima.

La hoja de vida de Salas no registra más experiencia laboral que la ganada con los contratos entregados por la alcaldía de Ibagué, Cortolima y la Federación Nacional de Departamentos; aun así, y en menos de seis años, recibió del dinero público más de 600 millones de pesos.

Gustavo Petro, la denuncia y el menor Kevin Acosta. Foto: FOTO1: PRESIDENCIA/FOTO2: PANTALLAZO/FOTO3: AUTOR ANÓNIMO.

La Fiscalía recibió la denuncia en contra del secretario general y director jurídico del Ministerio de Salud por lo que consideran una persecución a la familia de Kevin Acosta; se espera la apertura de la investigación, mientras los contratos otorgados por la alcaldía de Guillermo Alfonso Jaramillo seguramente llamarán la atención de las autoridades.