El ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo intentó saltarse la cita que tiene ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes para dar su testimonio en medio de la inédita investigación que se lleva a cabo en esa corporación.

Jaramillo debe presentarse este 23 de abril ante esa instancia para dar sus explicaciones sobre el nombramiento de Bernardo Camacho como Superintendente Nacional de Salud. No obstante, el ministro le envió una solicitud a la Comisión pidiendo enviar una declaración jurada, lo que le habría evitado verse frente a frente con los legisladores para una declaración jurada.

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Sin embargo, ese pedido le fue negado porque los congresistas de la comisión quieren una interlocución directa con el funcionario de la administración de Gustavo Petro, quien ejerció como presidente encargado en los días en los que se presentaron los hechos que son materia de investigación.

SEMANA accedió a un documento en el que se confirma que “el despacho de los representantes investigadores resolvió negar la solicitud presentada por el doctor Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez en rendir testimonio mediante certificación jurada”.

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La carta en la que se le niega la declaración jurada fue firmada por el secretario del recinto, Jairo Fabián Corzo Ordoñez, y en esta se ratificó que la diligencia en la que Jaramillo tendrá que presentar su testimonio se llevará a cabo en la fecha y hora que ya estaban establecidas. No obstante, al ministro se le permitirá conectarse de manera virtual a esa audiencia.

Jaramillo es investigado por la Comisión de Acusación porque durante sus funciones como presidente encargado posesionó a Camacho como superintendente nacional de salud, a pesar de los cuestionamientos que para entonces ya se conocían sobre la gestión que él hizo al mando Nueva EPS.

La pesquisa contra el ministro de Salud es inédita porque esa corporación del Congreso de la República no investiga ministros, sino jefes de Estado.