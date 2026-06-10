Aunque Sergio Fajardo no ha tomado postura entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda para la segunda vuelta de las elecciones, el excandidato presidencial publicó un nuevo listado de condiciones que debería, a su juicio, cumplir el próximo mandatario.

Fajardo afirmó que el panorama de la campaña “presagia lo peor”, y anticipó que el próximo gobierno podría ser el más difícil de la historia de Colombia. En ese sentido, advirtió que, sin importar quién llegue a la Casa de Nariño, el nuevo presidente deberá desarrollar nuevas cualidades.

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El matemático pidió que quien gane pueda convertirse en “un presidente para todos” que se haga responsable de representar los intereses de todos los colombianos. Asimismo, invitó a que quien sea elegido desarrolle una capacidad de diálogo en un contexto en el que tendrá un Congreso “hiperfragmentado”, donde es probable que no tenga mayorías.

Además de esos dos puntos, resaltó la importancia de las “manos limpias”, que demuestren autoridad moral en su administración. Esa persona, dice Fajardo, debe ser pragmática y capaz de pensar en los intereses de toda Colombia, dejando a un lado su ideología.

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El excandidato presidencial pide un presidente con capacidad de ejecución, que lidere un gobierno en el que prime el mérito y en el que se distinga entre lo urgente y lo importante.

“Colombia tiene que atender muchas urgencias. Muchas. Pero gobernar no es —o no debería ser— solo administrar crisis. También implica preparar al país para los desafíos de la próxima década. Necesitamos a alguien que se atreva a señalar el horizonte. Un presidente que no piense únicamente en los próximos cuatro años, sino en los próximos veinte”, expresó.

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Fajardo reclama que el sucesor de Gustavo Petro inspire confianza en la ciudadanía, que respete las reglas, sea inflexible contra el crimen y que sea “un presidente, no un espectáculo”.