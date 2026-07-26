Elecciones atípicas en Tunja: abrieron las urnas para elegir al nuevo alcalde de la ciudad

A las 8:00 de la mañana se dio apertura oficial a las urnas para las elecciones atípicas del alcalde de Tunja, tras la decisión del Consejo de Estado de declarar nula la elección de Mikhail Krasnov, del pasado 29 de octubre de 2023.

Registraduría entrega detalles de la elección atípica de alcalde en Tunja, Boyacá

Para esta jornada están habilitados 142.847 ciudadanos para ejercer su derecho al voto, de los cuales 76.976 son mujeres y 65.871 son hombres, de acuerdo con la información suministrada por la Registraduría Nacional.

La entidad señaló que se instalaron un total de 26 puestos de votación, de los cuales 24 están ubicados en la cabecera municipal, uno en la cárcel y otro más en zona rural, con un total de 362 mesas.

En los puestos de votación de la Universidad Juan de Castellanos, Coliseo Municipal Comfaboy y Coliseo Irdet se tendrán dispositivos para validar la plena identidad de los electores a través de autenticación biométrica.

Para este proceso electoral fueron designados 2.622 jurados de votación, de los cuales 2.172 son titulares y 450 son remanentes. Todos ellos fueron debidamente capacitados por la entidad para ejercer dicha función.

El acto de apertura se las urnas se realizó sobre las 8:00 de la mañana en la Plaza de Bolívar de Tunja, con la presencia del delegado en lo Electoral, Jaime Hernando Suárez, y la participación de representantes de la Procuraduría General, la Fiscalía General, la Defensoría del Pueblo, la Fuerza Pública, el Consejo Nacional Electoral y la administración departamental y municipal.

¿Quiénes son los candidatos que aparecen en el tarjetón?

En total son once los candidatos que aparecerán en las tarjetas electorales este domingo, para las elecciones atípicas del alcalde de Tunja. Entre los nombres aparecen Luis Eduardo Vargas, Sandra Milena Estupiñán, Pedro Pablo Saucho, Jonathan Armando Bosigas, Edwar Javier Parra, Rafael Guillermo Acevedo, Yamir Oswaldo López, José Ricardo López, Diego Hernán Neira, Yerson Nicolás Cortes, Nohora Milena Caro.

En el marco de las elecciones se generó una gran polémica porque el exalcalde Mikhail Krasnov, supuestamente, estaría moviendo sus hilos para poner a un sucesor y mantener el poder.

A través de las redes sociales se conocieron publicaciones del propio exmandatario para apoyar a Sandra Milena Estupiñán, expresidenta del Concejo de Tunja, que tiene el respaldo de Cambio Radical y el Partido Conservador. Por esa razón, el concejal Román Quintero pidió que esta situación debe vigilarse para evitar irregularidades.

Procuraduría realizará vigilancia preventiva

Acto de apertura de las urnas para las elecciones atípicas de alcalde de Tunja. Foto: Registraduría

La Procuraduría General de la Nación anunció que ejercerá vigilancia preventiva durante las elecciones atípicas de este domingo en la ciudad de Tunja.

La entidad señaló que la labor de vigilancia se viene coordinando desde la Comisión Nacional de Control Electoral, a través de la Comisión Regional de Control Electoral de Boyacá y la Comisión Provincial de Control Electoral de Tunja, de la cual hace parte la Personería Municipal de Tunja.

Frente a esto, para el cubrimiento de la jornada electoral fueron asignados 53 funcionarios del nivel territorial. Asimismo, tres funcionarios del nivel central, adscritos a la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Técnica y Operativa de los Procesos Electorales, ejercerán la vigilancia sobre los soportes tecnológicos que utilizará la Registraduría Nacional para la identificación biométrica, el preconteo y los escrutinios.

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Para las diligencias de escrutinio se conformaron nueve comisiones escrutadoras auxiliares y una comisión escrutadora municipal, sobre las cuales la Procuraduría ejercerá las funciones de vigilancia e intervención durante el escrutinio por parte de ocho Procuradores Judiciales de Tunja.