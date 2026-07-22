Polémica en Tunja por posible injerencia del destituido alcalde Mikhail Krasnov a pocos días de las elecciones atípicas

El domingo 26 de julio se harán las elecciones atípicas en Tunja, Boyacá, para elegir el sucesor de Mikhail Krasnov, a quien la Sección Quinta del Consejo de Estado confirmó la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá del 27 de febrero de 2025, mediante la cual se declaró la nulidad de la elección como alcalde para el periodo 2024-2027.

Por esa razón, los habitantes de esa ciudad deberán acudir a las urnas y elegir el próximo mandatario.

Sin embargo, se ha dado una polémica porque algunos sectores aseguran que Krasnov estaría, supuestamente, moviendo los hilos para poner a un sucesor y mantener el poder.

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En medio de los cuestionamientos, se han conocido publicaciones que el propio Krasnov pone en sus redes sociales para apoyar la candidatura de Sandra Milena Estupiñan, expresidenta del Concejo de Tunja y que tiene el respaldo de Cambio Radical y el Partido Conservador.

“Muchachos, Sandra es una mujer habilitada y capacitada para ser nuestra alcaldesa porque tiene claro qué hacer en 18 meses, por eso tiene el mejor plan de gobierno”, dice una de las publicaciones del exalcalde.

Eso ha generado revuelo en Tunja porque se considera que Krasnov está utilizando su supuesto poder para imponer sucesor. Por esa razón, el concejal Román Quintero asegura que esta situación debe vigilarse para evitar irregularidades.

“Los tunjanos estamos cansados de la desfachatez y el descaro del exalcalde Krasnov. Es inaceptable que quien perdió la alcaldía porque el Consejo de Estado anuló su elección, quien además fue sancionado disciplinariamente por 14 años por la Procuraduría General de la Nación y hoy enfrenta sendos procesos penales ante la Fiscalía General, quien además ya formuló imputación de cargos por presuntos delitos asociados a la corrupción, pretenda seguir dirigiendo el rumbo de Tunja como jefe de debate de la candidata Sandra Milena Estupiñán Orjuela”, dijo el cabildante.

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Por eso pidió a las autoridades competentes que revisen lo que está pasando, porque el Consejo de Estado tomó una decisión y las elecciones atípicas, según él, deberían ser libres.

“Lo verdaderamente preocupante es que ahora quieran vender esa candidatura como una alternativa de cambio. ¿Cambio de qué? Durante casi 20 años, Sandra Milena Estupiñán hizo parte del Consejo de Tunja y nunca ejerció un control político firme frente a la administración del ruso, ni frente a otros gobiernos ampliamente cuestionados”.

Según el concejal Estupiñán, no hizo control político, pues Krasnov podría seguir con el control de la ciudad. “No puede seguir siendo administrada por las mismas personas ni por los mismos intereses de siempre” que, según él, tienen a la ciudad en una profunda crisis institucional.

En total son once los candidatos que están en contienda para las elecciones que se harán el próximo domingo.