Gobierno de Abelardo De La Espriella rechazó la reforma tributaria de Gustavo Petro: “Manejo irresponsable”

Por medio de un comunicado de prensa que se publicó este miércoles 22 de julio, el Gobierno del presidente electo, Abelardo De La Espriella, sentó su posición oficial ante la nueva reforma tributaria que radicó la administración saliente de Gustavo Petro.

El proyecto que se presentó en la nueva Legislatura y el cual espera la banca del Pacto Histórico que se discuta en el Congreso de la República para su respectiva aprobación.

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En la comunicación, el Gobierno de Abelardo De La Espriella manifestó su rotundo rechazo a esa iniciativa: “El Gobierno electo del presidente Abelardo De La Espriella rechaza la intención del Gobierno saliente de promover una nueva reforma tributaria para trasladarles a los colombianos el costo de cuatro años de desorden fiscal, endeudamiento y manejo irresponsable de los recursos públicos”.

Y en otro de los apartes del documento se expresa: “Resulta inaceptable que quienes condujeron al país a un deterioro sin precedentes de las finanzas públicas pretendan ahora que sean los ciudadanos, las familias, los emprendedores y los sectores productivos quienes asuman las consecuencias de esa gestión”.

Comunicado equipo de Abelardo De La Espriella. Foto: Comunicado equipo de Abelardo De La Espriella.

“La crisis fiscal que hoy enfrenta Colombia no es producto de los colombianos, sino de decisiones equivocadas que comprometieron la estabilidad económica del país. Pretender resolver ese problema mediante una nueva carga tributaria constituye una falta de respeto con millones de ciudadanos que ya soportan el impacto de la desaceleración económica, el aumento del costo de vida y la incertidumbre generada durante los últimos años”, recalcó el Gobierno del mandatario electo De La Espriella.

Y concluyó: “El país necesita recuperar la confianza, estimular la inversión, fortalecer la producción y generar empleo, no castigar nuevamente a quienes sostienen la economía con su trabajo y esfuerzo”.

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“El Gobierno electo del presidente Abelardo De La Espriella reitera que a partir del 7 de agosto impulsará una política económica orientada a la disciplina fiscal, la eficiencia del gasto público y el crecimiento. La reconstrucción de la patria milagro estará basada en un Estado que administre con responsabilidad los recursos de todos los ciudadanos y que haga del manejo transparente de las finanzas públicas un principio irrenunciable”, puntualizó el documento.