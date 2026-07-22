Gabriel Vallejo, director del Centro Democrático, se pronunció por el supuesto “petrouribismo”

Gabriel Vallejo, director del Centro Democrático, publicó un video para explicar cómo sucedieron las cosas el 20 de julio, desde la perspectiva del uribismo.

“La bancada de los 47 congresistas del Partido Centro Democrático acordó que quien iba a intervenir el pasado 20 de julio sería el senador Andrés Forero. Asimismo, se estableció que la intervención sería una intervención con respeto, franca y con contundencia con relación a las discrepancias que nosotros tenemos frente al gobierno del presidente Gustavo Petro”, aseguró.

“La oposición del Centro Democrático siempre ha sido institucional, con argumentos, jamás ha sido mediante shows que destruyen la democracia”, puntualizó, sin hacer énfasis en los supuestos chats publicados en redes sociales que revelarían que él habría ordenado no atacar al petrismo durante la sesión de instalación del nuevo Congreso de la República.

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Este es el video:

El nuevo Congreso de Colombia propinó el lunes su primer golpe al mandatario electo, Abelardo De La Espriella, al votar en contra de su candidato a la Presidencia del Senado, lo que representó un inicio adverso en su intento de construir mayorías legislativas.

Sin partido propio y con un discurso antisistema, De La Espriella busca el respaldo de los legisladores antes de su posesión, el 7 de agosto, para sacar adelante sus reformas.

El lunes perdió su primera batalla, después de que los 284 miembros del nuevo Congreso, elegidos en marzo pasado, tomaran posesión de sus cargos por un periodo de cuatro años.

Una vez conformado, el Senado votó en contra del candidato de De La Espriella para ocupar la Presidencia de la corporación y, en cambio, eligió a un dirigente del partido del expresidente Álvaro Uribe, que en los últimos días tomó distancia del Gobierno electo.

En un hecho insólito, la izquierda, derrotada en las elecciones presidenciales del 21 de junio, se unió a la derecha tradicional para vencer al alfil de De la Espriella. Así, resultó elegido Honorio Henríquez y no Alfredo Deluque. Ganó el candidato respaldado por Uribe y Petro, no el de Abelardo De La Espriella.

El partido de Uribe y el del presidente saliente, Gustavo Petro, las dos bancadas más grandes del Congreso, festejaron con aplausos tras el resultado.

Tradicionalmente, en Colombia, un aliado del presidente es elegido como máxima autoridad del Senado para garantizar la aprobación de sus primeras propuestas.

“Primera derrota de De la Espriella”, festejó en la red social X el senador Iván Cepeda, quien perdió la segunda vuelta de las presidenciales.

De La Espriella, un abogado de 47 años, ha dicho que recurrirá a decretos si el Congreso bloquea sus reformas. Ahora deberá tejer alianzas para llevar a buen puerto propuestas como reducir en un 40 % el tamaño del Estado, atacar militarmente a los grupos narcotraficantes y desmantelar el tribunal de paz surgido tras el histórico acuerdo con la guerrilla de las Farc, en 2016, la denominada Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

El mandatario electo presenció más temprano un desfile militar en Medellín, un bastión de la derecha, donde reiteró su admiración por la Fuerza Pública en un país con más de seis décadas de conflicto armado. “Seré el primer defensor de nuestros policías y soldados”, dijo el presidente electo ante unos 5.000 uniformados.

Tras lo ocurrido, las miradas se centran en la elección de contralor general, que estará a cargo del Congreso. La opinión pública se pregunta si otra vez habrá una alianza entre dos movimientos políticos que tradicionalmente han sido adversarios.

Para el próximo 12 de agosto de 2026 está previsto que el Congreso de la República elija al contralor general de la República. Será un gran pulso en el nuevo Legislativo para determinar quién será nombrado guardián de los recursos económicos del Estado.