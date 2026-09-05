Abelardo De La Espriella le respondió al ‘influencer’ Zion Hwang tras su particular pedido de obtener la nacionalidad colombiana

El presidente Abelardo De La Espriella respondió públicamente a Zion Hwang luego de que el reconocido influencer surcoreano le hiciera una particular petición: obtener la nacionalidad colombiana después de más de una década viviendo en el país.

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A través de sus redes sociales, el mandatario confirmó que conoció el mensaje y anunció que el caso será revisado por la autoridad correspondiente.

“He visto el video de @SoyZionHwang y su profundo cariño por Colombia. He pedido a la Cancillería revisar su caso y la solicitud de nacionalidad colombiana conforme a la ley”, señaló De la Espriella.

El presidente agregó: “Quien lleva a Colombia en el corazón y ha hecho de esta tierra su hogar, merece ser escuchado”.

El pedido de Zion Hwang

La respuesta se produjo después de que Hwang publicara un video este viernes, 4 de septiembre, dirigido directamente al jefe de Estado. Allí recordó que nació en Corea del Sur, pero lleva más de diez años viviendo en Colombia y aseguró sentirse profundamente identificado con el país.

“Yo amo tanto a Colombia y agradezco tanto a Colombia porque me salvó la vida. Mi vida ha pasado de todo, pero Colombia me salvó”, expresó el creador de contenido, quien también contó que procura ayudar a otras personas como una forma de devolver lo que recibió durante momentos difíciles.

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Finalmente, hizo directamente su petición: “Ya llevo más de 10 años, aún no tengo nacionalidad. Yo quiero ser de verdad colombiano, ¿será que me pueden dar, por favor?”.

Hwang aseguró además que no quiere marcharse del país y que, pese a haber viajado a diferentes lugares, Colombia continúa siendo su país favorito. Tras su mensaje, De La Espriella dejó el caso en manos de la Cancillería para que sea estudiado conforme a la ley.