De La Espriella entrega balance de la Fuerza Pública: 14.422 capturas y más de 43.000 kilos de droga incautados desde el 7 de agosto

A través de su cuenta de X, el presidente Abelardo De La Espriella presentó un balance de las acciones de la Fuerza Pública desde el inicio de su gobierno. De acuerdo con el mandatario, se han logrado 14.422 capturas y más de 43 toneladas de estupefacientes han sido incautadas.

“Desde el 7 de agosto, nuestra Fuerza Pública acumula 14.422 capturas, 43.684 kg de estupefacientes incautados, 1.485 armas de fuego fuera de circulación y 1.320,9 hectáreas de coca erradicadas”, manifestó De La Espriella en redes sociales.

Nuestra Fuerza Pública sigue a la ofensiva en todo el país!



En las últimas 24 horas logramos 24 capturas, un sometimiento a la justicia y un integrante de estructuras criminales muerto en desarrollo de operaciones. Además, sacamos de circulación 7 armas de fuego, 1.012… — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 5, 2026

Y en las últimas 24 horas, el presidente aseguró que se lograron 24 capturas, un sometimiento a la justicia y un integrante de estructuras criminales muerto en desarrollo de operaciones.

“En las últimas 24 horas logramos 24 capturas, un sometimiento a la justicia y un integrante de estructuras criminales muerto en desarrollo de operaciones. Además, sacamos de circulación 7 armas de fuego, 1.012 municiones y 8 artefactos explosivos”, informó.

Y agregó en el trino: “El golpe al narcotráfico continúa. 551 kg de cocaína y 20 kg de marihuana incautados, además de 4 laboratorios destruidos y más de 55 toneladas de insumos sólidos incautados”.

En pie de guerra: el Gobierno de Abelardo De La Espriella va por todos los criminales. Ya cayó Bendito Menor y en la mira están Mordisco y Calarcá, entre otros. Hablan el ministro de Defensa y la cúpula

Igualmente, informó que dos militares murieron y cinco más resultaron heridos en las últimas 24 horas de operaciones.

“Por cada policía o soldado que asesinen, haremos caer sobre los criminales todo el peso y toda la fuerza legítima del Estado. No nos van a doblegar. Vamos a acabar con el cáncer del narcoterrorismo que durante décadas ha desangrado a Colombia”, concluyó De La Espriella.

En las últimas horas, la Policía Nacional dio de baja en Riohacha a Naín Andrés Pérez Toncel, alias Bendito Menor, cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

En el operativo también murieron su pareja, alias la Bebecita, y dos de sus escoltas, en lo que el Gobierno calificó como su primer golpe contra un objetivo de alto valor.