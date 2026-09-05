Explosiva entrevista confidencial a alias Castor: destapó sus fichas políticas y la promesa electoral que le hizo al gobierno Petro

El gobierno de Gustavo Petro archivó una controvertida entrevista que sus funcionarios le hicieron a Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor, en medio de la búsqueda de la paz total en Barranquilla. SEMANA revela el explosivo audio que no solo confirma la peligrosidad del delincuente, sino también sus alianzas con la política y la fuerza pública.

Alias Castor es el cabecilla principal de Los Costeños, una de las bandas criminales con mayor poder en el Caribe. Aunque está privado de la libertad, desde la celda lidera un escuadrón de sicarios, extorsionistas y ladrones con influencia en más de 80 barrios de Barranquilla, Soledad, Galapa y Malambo, de acuerdo con las investigaciones de las autoridades.

Díaz Collazos se montó en la política de la paz total de Petro e intentó que sus hombres recibieran beneficios judiciales, pero el tiempo no le alcanzó.

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Mientras hacía esas gestiones con el Gobierno, atendió en la cárcel La Picota, en Bogotá, a una comisión de funcionarios delegados por la Casa de Nariño el 30 de septiembre de 2025. En ese encuentro, reveló la intimidad de la organización.

La conversación se extendió por más de dos horas y los asistentes escucharon, en primera persona, las entrañas de Los Costeños: composición, crímenes, aliados, estrategias y deudas. Lo que más llamó la atención de los oyentes fue la gran influencia de la banda criminal en la política del Atlántico, así como en las filas de la Policía Metropolitana de Barranquilla.

Alias Castor enfrenta una condena por homicidios cometidos desde 2014. Foto: AFP

Alias Castor les mostró preocupación a sus interlocutores porque la paz total pendía de un hilo y la única manera de sostener la negociación era la reelección del proyecto político del Pacto Histórico. Por lo tanto, se comprometió a respaldar, desde prisión, al candidato que seleccionara el presidente Gustavo Petro. En ese momento, las opciones eran Iván Cepeda, Carolina Corcho y Daniel Quintero.

En un fragmento del audio se le escuchó decir: “¿Mi mayor aporte qué es? (inaudible). Comprometerme a que este Gobierno continúe en cabeza de quien el señor presidente diga y me comprometo, en lo personal, a que en municipios como Galapa, Soledad, Malambo, vamos a trabajar duro (inaudible). Yo soy un amante de Cepeda”.

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Los Costeños tienen gran control sobre esos municipios. Sus integrantes no solo dominan el tráfico de drogas ilícitas y el cobro de extorsiones a todos los renglones de la economía, también imponen las normas y las hacen cumplir con las pistolas en las manos.

Para alias Castor, la continuidad del Pacto Histórico en la presidencia no era su único objetivo. Él también batalló para tener escaños en el Senado y en la Cámara. Así quedó consignado en dos apartes de la conversación que sostuvo con los funcionarios de Petro.

Jorge Díaz, alias Castor. Foto: Fiscalía

En primer lugar, el condenado reseñó: “Nosotros estamos apoyando a esta muchacha, que es la que activa la tauromaquia, las peleas de gallo, que es de Malambo, Atlántico, que es la hermana de (inaudible), que fue alcalde de allá”. Al parecer, se trataría de Ana Rogelia Monsalve Álvarez, exrepresentante a la Cámara, que no logró posicionarse nuevamente como candidata a esa corporación en la contienda de 2026.

El cabecilla siguió declarando: “Yo creo que Rumenigge va a aspirar al Senado, no sé. Estamos esperando. Lo que sí tengo claro yo es que necesitamos Senado. Si no tenemos Senado, no va a pasar nada”. Hizo referencia a Rumenigge Monsalve Álvarez, un controvertido político y acusado de supuesta corrupción en su paso por la Alcaldía de Malambo. Efectivamente, apostó por el Senado y se quemó.

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Alcaldía de Soledad

Alias Castor reveló que respaldó la candidatura de Alicia Sandoval Ibáñez a la Alcaldía de Soledad en octubre de 2023, quien fue avalada por Estamos con Alcira, un grupo significativo de ciudadanos.

En las declaraciones, describió: “Nosotros hablamos con esta señora, Alicia Sandoval. Ella quería ser alcalde; nosotros le ayudamos para que fuera alcalde, porque es que en los barrios de Soledad no hace campaña todo el mundo (inaudible)”.

Alias Castor reveló que respaldó la candidatura de Alicia Sandoval Ibáñez a la Alcaldía de Soledad en octubre de 2023. Foto: Alcaldía de Soledad.

La aspirante logró un triunfo histórico: 84.357 votos, el 44 por ciento del electorado del municipio de Soledad, un sector que es dominado por Los Costeños y que incluso, según el criminal, tendría espacios prohibidos para la circulación de los integrantes de la fuerza pública.

Precisamente, alias Castor sacó pecho de su relación con los uniformados y aseguró que tenía amistad con varios de ellos: “Así como tengo gente en el Gaula, gente en la Sijín, gente en los otros organismos, que son amigos (inaudible)”. Es decir, una cercanía con los integrantes de la Policía que tienen la misión de combatir sus delitos en Atlántico.

La entrevista, pese al calibre de las afirmaciones, fue archivada por la Casa de Nariño, según los testimonios de los funcionarios que tuvieron relación con el material.

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Al parecer, el contenido solo sirvió para proyectar una posible mesa de paz con Los Costeños tanto a la Consejería Comisionada de Paz como a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

Las palabras de alias Castor sirvieron para identificar la amenaza, exclusivamente, en el nivel Ejecutivo: él aseguró que tenía más de 35 comandos en el departamento y cada uno, por lo menos, estaba a cargo de la criminalidad en tres barrios.

Una fuente que estuvo al tanto de la negociación, que pidió omitir su identidad por motivos de seguridad, contó a SEMANA: “Ellos solo querían usar al Gobierno para acceder a beneficios judiciales, nada más”.

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El acercamiento de paz no rindió frutos. Primero, por la ausencia de un marco normativo que facilitara la asignación de “beneficios” a bandas criminales. También por la desconfianza de las partes, el incumplimiento de las treguas y las exigencias de desmovilización total.

El futuro de Castor

Alias Castor paga una larga condena por los homicidios que determinó entre 2014 y 2024 en Atlántico. En la conversación con los funcionarios de Petro, él contó su posible autoría en más de 100 crímenes y miles de extorsiones en la misma región.

Las autoridades tienen la certeza de que sigue delinquiendo desde prisión y la orden que emitió el presidente Abelardo De La Espriella desde el 7 de agosto fue retomar el control de las cárceles y frenar las actividades de los delincuentes.

Los Costeños, liderados por alias Castor, tienen protagonismo en la política local, según su testimonio. Foto: GUILLO GONZÁLEZ.

Frente a la paz, se clausuró la Consejería Comisionada de Paz y se cerró la posibilidad a cualquier tipo de negociación. Hasta ahora, la única oportunidad que se tiene sobre la mesa es el sometimiento a la justicia.

SEMANA conoció que el Gobierno de Abelardo De La Espriella está interesado en que las autoridades competentes analicen la relación de los actores delincuenciales con la política del Caribe colombiano.

La nueva administración tiene sospechas de la existencia de una asociación entre criminales y mandatarios locales en varios rincones del país.

Así lo alertó el jefe de Estado en un consejo de seguridad que realizó en Cúcuta: “No vamos a permitir que los mandatarios seccionales y locales terminen aliados con estos bandidos porque los vamos a hacer pagar. Así que con total decisión los vamos a enfrentar con más ganas”.