“Un sicario le disparó en la cabeza”: detalles del asesinato de la novia de alias Castor, cabecilla de Los Costeños

SEMANA reveló los detalles de una investigación contra Mayra Alejandra Vera, conocida con el alias de la Mona y que era la compañera sentimental de Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor, cabecilla de la banda criminal de Los Costeños. Mayra fue asesinada este martes al salir de su casa en el norte de Barranquilla.

La ‘tiktoker’ del crimen: despiadada mujer es señalada de despojadora de tierras y novia del cabecilla de Los Costeños

Testigos revelaron que la mujer estaba por subirse a su vehículo cuando un hombre armado se acercó por la espalda y le disparó de forma directa a la cabeza. “Luego en el suelo siguió disparando, como rematando”, señalaron los testigos a las autoridades.

La Fiscalía en la seccional del Atlántico abrió una investigación formal para determinar las circunstancias de modo, tiempo y lugar de este crimen. Recuperar videos y testimonios que sean fundamentales en el esclarecimiento del asesinato de esta mujer que hacía parte de las llamadas mesas de paso urbanas.

Dario Rendón, abogado de alias la Mona, en los procesos que adelantaba la Fiscalía en su contra, advirtió que desde hace varios meses alertaron la situación de riesgo para esta mujer y para los abogados, luego de recibir constantes amenazas de grupos criminales que en la región le declararon la guerra a alias Castor.

Jorge Eliécer Díaz, conocido con el alias de Castor, es el cabecilla criminal de la organización delincuencial conocida como Los Costeños Foto: Policía.

“Como defensor de derechos humanos y abogado, actualmente me encuentro adelantando acercamientos y negociaciones con dichas organizaciones criminales en el marco de los esfuerzos por la paz. El homicidio de la doctora Vera Duarte constituye un claro mensaje intimidatorio indirecto contra mi labor, y evidencia que los autores de estos hechos buscan atentar en mi contra, habiendo ya consumado el asesinato de una colaboradora directa de mi equipo”, señaló el abogado.

La participación de Mayra Alejandra Vera se reducía a servir como intermediaria entre los delegados del Gobierno nacional y cabecillas de grupos criminales, principalmente de Los Costeños en el norte de Colombia, con el propósito de fijar los alcances y propósitos de las mesas de paz urbana que finalmente no se concluyeron.

“Por esta razón me veo en la obligación de solicitarle, de manera respetuosa pero urgente, el refuerzo de mi esquema de seguridad y la adopción de las medidas de protección que resulten pertinentes, de conformidad con las competencias de la Unidad Nacional de Protección”, insistió el abogado en una solicitud a la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Alias Castor y la carta que le envió a las autoridades en Barranquilla. Foto: Suministrado a SEMANA.

Se espera que con los elementos de prueba que recauden las autoridades se puedan establecer a los autores materiales, es decir, los sicarios que se acercaron y atacaron en un conjunto residencial a la novia de alias Castor y, de paso, conocer los determinadores, quienes dieron la orden de asesinarla.