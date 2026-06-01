Muere cuñado del máximo cabecilla de Los Costeños tras atentado en el norte de Barranquilla

Julio Enrique Ruiz Polanía, hermano de Dianelis Patricia Ruiz Polanía, compañera sentimental de Jorge Eliecer Díaz Collazos, alias Castor, máximo cabecilla de Los Costeños, murió tras batallar contra la muerte en una clínica del norte de Barranquilla luego de terminar herido en medio de un ataque criminal en las afueras de un billar.

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Los hechos ocurrieron en el mes de marzo y desde entonces Julio Ruiz se encontraba hospitalizado por las graves heridas que le causaron los disparos en medio del ataque de sicarios que causó pánico.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el hombre recibió por lo menos 10 impactos de bala cuando se encontraba departiendo en el establecimiento comercial junto con Luis Bernal Castro Barrios y José Armando Pertuz Montenegro, quienes también terminaron lesionados.

El ataque ocurrió en el norte de Barranquilla. Foto: Craeada con IA Gemini

Tras este atentado, el 23 de abril, murió Jorge Luis Prada Iriarte en la clínica Reina Catalina por la gravedad de las heridas. Dos presuntos sicarios también terminaron con disparos y capturados por las autoridades, quienes desplegaron todo un plan en el norte de Barranquilla.

El capturado en su momento fue identificado por la Policía de Barranquilla como Jean David Pacheco González, de 21 años, y un menor de 14 años que está aprehendido y lesionado.

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Instalaciones de Medicina legal en Barranquilla. Foto: A.P.I

El caso fue asumido por el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, quienes adelantan los actos urgentes del caso para poder determinar qué fue lo que ocurrió.

“La información que se tiene hasta el momento por uno de los celulares de los sicarios es que la orden era asesinar a todas las personas que estaban en ese grupo y que, si quedaban heridos, tenían que rematarlos. Igualmente, toda esta información se encuentra en proceso de verificación”, dijo una fuente judicial cercana al caso.

Las autoridades tratan de establecer quiénes fueron los responsables de este hecho que se suma a varios que han ocurrido en el norte de la capital del Atlántico.