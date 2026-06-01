El cinismo del ELN: dice que atacaron batallón del Ejército en Riohacha por el olvido de La Guajira

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) emitió un comunicado en el que se responsabilizó por el atentado ocurrido la semana anterior en Riohacha, La Guajira, donde 12 soldados resultaron gravemente heridos.

Comandante del Ejército entregó detalles del atentado contra un batallón en La Guajira: el ELN usó 12 cilindros bomba

Volqueta cargada con explosivos para atentar contra batallón del Ejército en la Guajira. Foto: Suministrada a Semana.

De acuerdo con la información, el responsable es el Frente de Guerra Norte, Comandante José Manuel Martínez Quiroz.

La guerrilla aseguró que la acción armada fue una respuesta a las condiciones sociales, económicas y políticas que, según su versión, afectan al departamento de La Guajira.

“La Guajira es uno de los departamentos del país más golpeados por la violencia estatal y paramilitar, la corrupción y el extractivismo. A pesar de sus enormes riquezas y biodiversidad, la situación socioeconómica de la gente cada vez se agrava más”, dijeron los ilegales.

De igual manera, indicaron que lo que ocurre en esta zona de Colombia “es el pan de cada día: las protestas, bloqueos de carreteras y de la vía férrea por las diferentes comunidades por sus derechos fundamentales y exigiéndole a los gobiernos municipales, departamental y nacional que cumplan con sus deberes constitucionales”.

“Una acción cobarde”: minDefensa condenó atentado contra batallón del Ejército en La Guajira; 12 militares resultaron heridos

Lo que ha causado indignación es que llamaron a este atentado que causó pánico como “legítimo”. “En respuesta al saqueo, la humillación y la exclusión en que se encuentra La Guajira, nos atribuimos el legítimo ataque al Batallón de Infantería Mecanizado N. 6 Cartagena en Riohacha, La Guajira, a las 00:20 del 27 de mayo. Resultados: 12 militares heridos y parte de las instalaciones destruidas. Nuestras unidades se replegaron sin novedades”, señaló el ELN.

El grupo armado también lanzó críticas contra las multinacionales que operan en el departamento de La Guajira.

“Las inversiones en infraestructura en este departamento son para el flujo de materia prima y energía de las transnacionales y los grandes capitalistas del país. A las comunidades solo les quedan la contaminación, los socavones, el constreñimiento de su movilidad y las enfermedades”, indicó.

Guerrilla del ELN Foto: Guillermo Torres / Semana

Al mismo tiempo, se refirió a la Fuerza Pública, que no ha cesado las operaciones en su contra en distintas regiones de Colombia: “Las fuerzas militares y de policías se colocan al servicio de las transnacionales, de los corruptos y clanes politiqueros del departamento”, sostuvo.

“Siempre estaremos al lado de los pueblos de La Guajira y de la costa Caribe: jamás renunciaremos al derecho de rebelión y a nuestros principios antiimperialistas y anticapitalistas como fundamento de nuestra esencia revolucionaria”, finalizó esta guerrilla.