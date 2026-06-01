La reciente publicación del presidente Gustavo Petro en su cuenta de X, en la que desconoció los resultados de la primera vuelta presidencial y sembró dudas sobre un posible fraude en perjuicio de la campaña de Iván Cepeda, generó preocupación y controversia en distintos sectores de la opinión pública.

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El mensaje, publicado pocos minutos después de confirmarse una diferencia considerable entre Cepeda y Abelardo de la Espriella, se suma a varias publicaciones del mandatario en las que ha cuestionado decisiones judiciales y pronunciamientos de organismos del Estado que le han pedido abstenerse de intervenir en la contienda electoral.

Para varios sectores políticos, en las últimas semanas el presidente Petro ha intensificado sus críticas y cuestionamientos, lo que representaría un desconocimiento de la separación de poderes consagrada en la Constitución Política de 1991.

Desde la Misión de Observación Electoral (MOE) se ha advertido de la indebida participación en política del jefe de Estado y su respaldo directo a la candidatura de Iván Cepeda y Aida Quichué, situación que, según esa organización, podría constituir una intromisión en el proceso electoral.

Por lo visto, el mensaje publicado por el presidente Petro a las 7:07 de la noche del pasado domingo 31 de mayo deja en evidencia que su participación en la presente contienda electoral seguirá generando controversia.

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Situación que podría acarrearle nuevas investigaciones. Esto, teniendo en cuenta que, a la fecha, tiene once anotaciones en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes por presunta participación indebida en política.

Oídos sordos a la recomendación del Consejo de Estado

Días atrás, el Consejo de Estado le ordenó al presidente Petro abstenerse de difundir propaganda electoral a favor o en contra de cualquier partido, agrupación o movimiento político.

El máximo tribunal de lo contencioso administrativo señaló que, en su cuenta personal de X, el jefe de Estado había hecho mención directa a las propuestas del candidato del Pacto Histórico, mientras atacaba a otras candidaturas mediante comentarios descalificadores contra los candidatos o sus proyectos de gobierno.

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Igualmente, en intervenciones públicas, el presidente Petro ha hecho referencias directas a la contienda electoral, destacándose los ataques contra Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia.

Ministros bajo la lupa

Mientras se desarrollaba la jornada electoral del pasado domingo, la Procuraduría General anunció la apertura de una investigación preliminar contra el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino.

La decisión obedece a una intervención realizada en la ciudad de Valledupar durante la instalación de las mesas de votación.

“En el video se advierte que el funcionario, en un momento de su discurso, indica que en la jornada se presentan varias opciones, pero resaltando que una de ellas es la que respalda un proyecto de transformación y de cambio que es el que ha liderado el presidente de la república”, señala la apertura de la indagación.

El organismo de control disciplinario también tiene en la mira a otros ministros y funcionarios por publicaciones y mensajes emitidos durante la contienda electoral.

Entre ellos figura el ministro del Interior, Armando Benedetti, por sus publicaciones en X.

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Asimismo, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, es indagada por haber sostenido, presuntamente, una pancarta de apoyo a la Alianza Verde durante un foro sobre el futuro de los peajes de las Autopistas del Café, realizado en la Universidad Nacional, sede Manizales.

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, también es investigado porque, durante un evento con la comunidad en el municipio de Coyaima, Tolima, pronunció la siguiente frase: “Hasta el perro y el gato tienen que salir a votar el próximo 31 de mayo o si no, nos va a llevar quien nos trajo, nos va a llevar el putas”.

Incluso, el exministro de Justicia, Eduardo Montealegre Lynett, enfrenta un proceso por haber manifestado en una entrevista con SEMANA, en octubre de 2025 —cuando encabezaba esa cartera—, que tenía afinidad “con el proyecto político y la concepción del mundo que tiene Iván Cepeda”.