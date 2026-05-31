Procuraduría abrió investigación a Antonio Sanguino por supuesta participación indebida en política

Esta tarde, la Procuraduría General de la Nación informó que abrió una investigación disciplinaria contra el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, por participación indebida en política luego de que incentivara la candidatura de Iván Cepeda.

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El hecho habría sucedido en la mañana de este domingo 31 de mayo, cuando Antonio Sanguino dio un discurso al instalar la jornada electoral en Valledupar.

En el mismo, según la Procuraduría, habría resaltado la postulación de Iván Cepeda, el candidato afín al gobierno del que hace parte. Para la entidad, esto “se podría entender como una muestra de apoyo a una candidatura en concreto”.

“Esta Colegiatura tuvo conocimiento, por publicaciones en redes sociales, del comportamiento desplegado por el ministro del Trabajo, Antonio Eresmid Sanguino Páez, en el inicio de la jornada electoral para la elección de presidente y vicepresidente de la República, del día 31 de mayo de 2025, en la ciudad de Valledupar”, señaló la entidad.

La Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría realizará una revisión a las grabaciones correspondientes del video y a las fuentes abiertas del hecho. Además, buscarán la existencia de otros videos que confirmen el comportamiento del ministro.

“La información aportada hasta el momento permite identificar al presunto autor de los hechos que son materia de investigación, de los que se tiene una determinación inicial suficientemente precisa. Así las cosas, se ordenará la apertura de investigación disciplinaria a la que será vinculado el ministro del Trabajo, Antonio Eresmid Sanguino Páez”, agregó la Procuraduría.

La Procuraduría explicó las medidas que tomará para iniciar la investigación. Foto: PGN

La entidad también requerirá a las autoridades de Valledupar para que rindan versión sobre quiénes participaron en el acto de instalación de la jornada electoral en ese municipio.

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Además, la investigación contempla citar a al menos cinco asistentes del evento. Luego, el Ministerio de Trabajo deberá remitir una certificación laboral completa de Sanguino Páez y la Secretaría de la Sala Disciplinaria de Instrucción obtendrá sus antecedentes.

Si el funcionario confiesa o acepta los cargos, las sanciones de inhabilidad, suspensión o multa se disminuirán hasta la mitad. Por el contrario, si lo hace en la etapa de juzgamiento, se reducirán en una tercera parte.