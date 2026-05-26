Las propuestas de Iván Cepeda, explicadas en cinco puntos

A tan solo cinco días de la primera vuelta presidencial, los colombianos empiezan a interesarse por los distintos programas de gobierno de cada uno de los candidatos a la Presidencia.

Las propuestas de Abelardo de la Espriella en 13 puntos clave

Uno de los punteros en todas las encuestas, y quien tendría asegurado el paso a la segunda vuelta, es el candidato del petrismo, Iván Cepeda.

Aunque presentó un documento como programa de gobierno, realmente se trata de una recopilación de los discursos que ha pronunciado el senador en plazas públicas durante la campaña, en la que se enfocó en recorrer distintos territorios leyendo intervenciones estructuradas previamente y sin dejar nada al azar. Cepeda decidió no asistir a debates y concedió pocas entrevistas a medios de comunicación.

Estas son las cinco propuestas más llamativas que ha presentado el candidato del Pacto Histórico y que permiten hacerse una idea de cómo sería su gobierno si logra llegar a la Casa de Nariño.

1. Reformas en salud y educación

Cepeda buscaría sacar adelante la reforma a la salud como la ha planteado el Gobierno. Foto: getty images

Iván Cepeda tiene varias similitudes con las propuestas impulsadas por el gobierno de Gustavo Petro. Por ejemplo, ha dicho que quisiera continuar con las reformas a la salud y a la educación que no lograron avanzar en el Congreso.

“Necesitamos la reforma a la salud, la reforma a la educación pública, la reforma que pueda llevar a los territorios el bienestar y no solamente a las grandes ciudades. Necesitamos cambiar los territorios de este país para que la paz sea posible, uniendo el campo con la ciudad, dejando atrás la historia de municipios, corregimientos y sitios que son menospreciados por el centralismo asfixiante que impera hoy en Colombia”, afirmó Cepeda en un evento en Cali.

Cepeda agregó en otro discurso en Montería que si el Congreso no aprueba esas reformas, convocaría a la movilización social. “Si el Congreso no quiere aprobar las leyes como la reforma laboral, la reforma pensional, la reforma a la salud, sea la movilización organizada y pacífica del pueblo colombiano la que impulse las grandes reformas y la revolución social que requiere nuestro país para la democracia, la paz y la equidad”, agregó.

Al igual que lo hizo Petro hace cuatro años cuando llegó al Gobierno, Cepeda propone un “acuerdo nacional” para sacar adelante esas reformas.

2. Sistema Nacional contra la Macrocorrupción

El candidato condenó los hechos ocurridos en el Gobierno Petro. Foto: Semana.

En un discurso en Cali, Cepeda lanzó su propuesta de un Sistema Nacional contra la Macrocorrupción, sobre el que dijo que implementaría un sistema de cinco pilares que son: la transparencia de la información, en la que fortalecerá la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), la Secretaría de Transparencia de la Presidencia y el portal Portal Anticorrupción de Colombia (Paco) como plataforma preventiva; junto a una unidad que crearía para estos casos en la Fiscalía, un fondo de reparación de las víctimas, presencia en los territorios y movilización de la sociedad.

Cepeda reconoció que en el Gobierno de Petro hubo hechos cuestionables como el de la UNGRD. “En un segundo gobierno, para consolidar el cambio social, vamos a fortalecer la justicia, mejorar el sistema de alertas tempranas para prevenir los actos de corrupción y optimizar la devolución de lo saqueado, con el fin de recuperar recursos y destinarlos a los programas sociales; nos emplearemos a fondo para que nada ni nadie vuelva a profanarlos”, dijo.

3. Revolución agraria

El candidato dijo que continuará la reforma agraria del Gobierno. Foto: Getty Images

Cepeda ha dicho que continuaría una “revolución agraria”, siguiendo la línea de lo hecho por el presidente Petro mediante la entrega de tierras a través de la Agencia Nacional de Tierras (ANT).

El candidato promete entregar un millón de hectáreas, incluidas tierras destinadas a víctimas del conflicto armado en el país.

Según explicó en un discurso en Barranquilla, “no es únicamente una reforma agraria centrada en redistribuir y formalizar tierras para el campesinado y las comunidades rurales empobrecidas”, sino que también busca “abaratar los alimentos, garantizar la seguridad alimentaria y avanzar por fin hacia la erradicación del hambre si emprendemos una verdadera revolución del campo, una revolución agraria”.

4. Diálogos de paz

Iván Cepeda participó de los diálogos con el ELN. Foto: Mesa de Diálogos entre el Gobierno Nacional de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional - ELN

El candidato ha dicho que continuará con los diálogos de paz en los que ha participado y que buscaría una salida negociada al conflicto con distintos grupos armados.

“Creo en la paz como camino y en el diálogo como herramienta para cerrar el ciclo de violencia que ha marcado nuestra historia. He sido facilitador y negociador en procesos de paz, y he actuado como mediador entre gobiernos y movimientos sociales”, afirmó.

Cepeda también ha manifestado que quiere seguir impulsando lo acordado en el Acuerdo de Paz de La Habana con las Farc, proceso en el que ha participado activamente.

El candidato del Pacto Histórico dijo que continuará buscando diálogos y acuerdos con los distintos grupos, aunque aclaró que una de las condiciones para sentarse a conversar es que cesen los asesinatos de líderes sociales.

5. Banco del Pueblo

Cepeda lanzó esta propuesta en medio de un evento de campaña. Foto: Guillermo Torres / Semana

En un discurso que dio el candidato en Popayán, habló de crear un “Banco del Pueblo” como una manera de eliminar la intermediación burocrática. Según explicó, la iniciativa busca que los recursos lleguen directamente a las comunidades y no se queden en intermediarios que faciliten hechos de corrupción.

Para ello, aseguró que construirá mecanismos “modernos, seguros y eficientes para que cada transferencia sea directa, rápida y justa”. “Por eso, debemos crear o adaptar un sistema financiero que les permita a los pobres y a las comunidades más empobrecidas en los territorios excluidos acceder directa y rápidamente a los recursos: crear o adaptar un Banco del Pueblo”, afirmó el candidato.