El ministro del Interior, Armando Benedetti, se refirió a la presunta participación en política del presidente Gustavo Petro tras unas declaraciones que hizo en su cuenta de X sobre el panorama electoral. Por esos hechos, el mandatario ya fue denunciado ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, el organismo encargado de investigar a los aforados en el país.

Denuncias sobre presunta participación en política acorralan al Gobierno a días de las presidenciales

Según Benedetti, Petro no ha incurrido en participación política, pues lo único que habría hecho es “hablar y hacer un análisis de algunos espectros políticos como lo es el centro, la derecha y la izquierda”.

“Lo que vi ayer fue más show que realidad, fueron más ganas de salir en televisión, que decir algunas cosas que están pasando”, afirmó Benedetti.

Para el ministro del Interior, intervenir indebidamente en política sería pedir que votaran por determinado candidato. “No está escrito que el presidente no pueda opinar, intervenir es pedir que voten por este candidato o no voten por el otro candidato, cuando lo descalifique o hable cosas que tengan que ver con pronunciamientos contra la persona”, agregó.

Benedetti negó que Petro esté incidiendo por algún candidato. Foto: Publicaciones Semana

Para Benedetti, un claro ejemplo de eso es cuando un funcionario que tiene a cargo más personas pide que voten por determinado candidato.

El ministro del Interior se refirió a las alertas de supuesto fraude electoral que ha hecho el Gobierno Petro e insistió en que se les permita auditar el código fuente del software. Sin embargo, la Registraduría ha dicho que podría abrir la puerta a un riesgo de fraude.

Sobre los eventos de campaña que aún se estarían desarrollando a pocos días de las elecciones y que no estarían permitidos, Benedetti dijo que no se trataría de encuentros públicos sino a puerta cerrada, por lo que no estarían prohibidos. Cepeda ha sido uno de los que ha hecho estos encuentros.

“Lo único que hay es puro mito y pura ignorancia en la gente. No se puede hacer una manifestación en un espacio público, no estoy hablando de que es cerrado, en espacio cerrado usted hasta el día anterior puede hacer una manifestación y aún más si es con invitación. Lo importante es que no sea en espacio público”, aclaró el ministro del Interior.

Iván Cepeda ha realizado eventos políticos en la última semana. Foto: @IvanCepedaCast

Benedetti agregó que esa norma se pensó para que las personas puedan pensar la última semana por quién votar y evitar que pueda haber desmanes en medio de esos eventos. “Si es en recinto cerrado, lo podrían hacer”, dijo Benedetti a los demás candidatos.

El mensaje que publicó Petro fue el siguiente: “Ojalá el impulso de este Gobierno para una sociedad más democrática, justa y que abra oportunidades para la gente continúe. Los gobiernos terminan, pero las energías se transforman”, afirmó, sabiendo que el candidato Iván Cepeda es quien busca la continuidad de su gobierno.