El ministro del Interior, Armando Benedetti, respondió a la denuncia que presentó la candidata presidencial Claudia López contra el presidente Gustavo Petro por presunta participación en política en el marco de las elecciones.

López interpuso una denuncia penal y disciplinaria contra el jefe de Estado ante la Comisión de Acusaciones, medida que complementó con una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por este asunto.

¿Se saltó la norma? Aída Quilcué realizó evento público en Yopal con centenares de integrantes de la guardia indígena

La aspirante a la Casa de Nariño hizo oficial esa denuncia en medio del séptimo encuentro de la Comisión Nacional de Garantías Electorales, una cita clave que se desarrolla a menos de una semana de las elecciones en las que los colombianos votarán por el sucesor de Petro.

Según la candidata, hay una “narrativa sistemática” del mandatario en su contra a través de descalificaciones que publicó en su cuenta de X y que divulgó en espacios institucionales como el consejo de ministros.

Registraduría desplegó plan de acción para las elecciones presidenciales en el exterior

Benedetti le respondió a López diciendo que “es la primera vez que la comisión recibe esta denuncia, no sé si se pueda hablar de sistemática. Lo que usted encuentra ahí es que no hay constreñimiento al voto al insinuar que haya plata, o por autoridad o mando que la persona vote. Eso usted no lo encuentra”.

En defensa del Gobierno, el ministro expresó que el presidente utiliza esas plataformas para analizar la situación del país: “Lo que sí hay es unos análisis políticos del presidente en los que no está invitando a votar por nadie”, dijo Benedetti.

El recurso presentado por López ante la Comisión de Acusaciones solicita investigar al mandatario por presunta intervención en política. La candidata presidencial cuestionó que los múltiples encuentros sostenidos por la Comisión Nacional de Garantías Electorales no hayan permitido frenar lo que califica como hostigamientos del poder Ejecutivo.