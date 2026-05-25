Gustavo Petro volvió a publicar un mensaje que desafía a quienes lo señalan de participar en política: “Ojalá”

Pese a las voces que vienen creciendo, señalando que el presidente Gustavo Petro estaría, al parecer, participando en política, volvió a publicar un desafiante mensaje en medio de las críticas.

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Lo hizo este lunes, 25 de mayo, cuando escribió en su cuenta personal de X: “Ojalá el impulso de este gobierno para una sociedad más democrática, justa y que abra oportunidades para la gente continúe. Los gobiernos terminan, pero las energías se transforman”.

Sin embargo, uno de los más agudos cuestionamientos a Petro se dio por un mensaje que publicó el pasado fin de semana, compartiendo un video del cierre de campaña del candidato presidencial Iván Cepeda en Barranquilla.

“Vimos pueblos que se vuelven ríos gritando libertad. Hay quienes quieren ser gusanos para ser pisados, pero muchos queremos ser águilas voladoras, decía Emiliano Zapata”, manifestó el jefe de Estado.

Y agregó: “En una fábula famosa, los ratones negros querían defenderse del gato, y se les ocurrió la idea de elegir un ratón blanco para defenderse del gato. El gato/tigre seguirá cazando ratones. Los y las libres volaremos. Viva el Caribe libertario”.

Frente a ese mensaje, el senador electo del Centro Democrático Andrés Forero manifestó: “Petro viola la ley sin pudor alguno”.

Y otros sectores alertaron: “Falta menos de una semana para las elecciones y Petro sigue actuando como jefe de campaña, no como presidente. Mientras habla de águilas, ratones y libertad, usa su investidura para empujar a su candidato. Después habla de garantías democráticas y de fraude. Qué descaro. Ya hizo campaña cuatro años; al menos en los meses que le quedan debería dedicarse a gobernar y dejar que los colombianos voten sin presión desde el poder”.

Hizo lo propio el senador Jota Pe Hernández: “Ganaste asustando que ‘Rodolfo se pasaría la ley por el trasero’ y quien terminó haciéndolo fuiste tú. Hoy actúas igual a cuando eras guerrillero y delincuente. ¡Te pasas la ley por el trasero! Intervienes cínica e indebidamente en política; deseo que algún día pagues por todo”.

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Finalmente, varios sectores políticos han lanzado un llamado a la Procuraduría para que evalúe si el presidente Gustavo Petro está incurriendo o no en participación en política, de cara a la primera vuelta presidencial.