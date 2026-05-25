Roy Barreras habla de Iván Cepeda y su campaña, y dice que si gana la derecha extrema es su responsabilidad: “Es cerrada, sectaria y excluyente”

El candidato presidencial Roy Barreras tiene claro que no triunfará en las urnas este domingo, 31 de mayo. Y se anticipó a lo que puede ocurrir en la segunda vuelta presidencial.

Este lunes, 25 de mayo, habló desde las afueras de la Casa de Nariño, y anunció que respaldará al progresismo en la segunda vuelta, siempre y cuando se abran al diálogo.

“Nos vemos el 31 de mayo en el tarjetón, pero claro que evitaremos que la extrema derecha gane; acompañaré al progresismo en segunda vuelta, esperando que se abra al diálogo”, anunció Barreras.

El exembajador en Reino Unido aprovechó el escenario para enviarle varios mensajes a la campaña presidencial del Pacto Histórico.

Iván Cepeda y Roy Barreras. Foto: AUTOR ANÓNIMO.

“Aquí están las enormes preocupaciones que no se pueden ignorar, el primer mensaje que no se puede ignorar y que son las mismas razones por las cuales el centro no puede llegar allí”, dijo. Y mostró algunas pancartas donde se leía “constituyente” y “paz total”.

“Todos los días muchos colombianos me piden que adhiera ya a Iván Cepeda, pero cómo adherir a un proyecto político cerrado, sectario y excluyente que no despeja claramente estas preocupaciones”, afirmó.

Y siguió: “Los abusos, excesos e improvisaciones de la paz total, por ejemplo, la amenaza de una constituyente con resultados inciertos que podría destruir las instituciones y con ellas el equilibrio de poderes; el manejo fiscal y el crecimiento de la deuda pública o la solución a la profunda crisis de la salud que no puede seguirse negando. Y el compromiso que espero con una reforma política anticorrupción que escribimos en el acuerdo de paz de 2016, que presenté en este Congreso en tres ocasiones, la verdadera reforma política anticorrupción”.

Roy Barrreras respaldará en segunda vuelta al progresismo, pero tiene condiciones. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Roy Barreras le habló directamente a Iván Cepeda: “Esa campaña, su campaña, es cerrada, su campaña no dialoga. Y una campaña que no dialoga anticipa un gobierno que no dialoga. Si esa campaña no se abre al diálogo y no transmite confianza y construye puentes con, al menos, tres sectores claves como seguridad, actores económicos e instituciones políticas, seguirá cerrada. Y una campaña cerrada, pierde las elecciones”.

Iván Cepeda y Roy Barreras. Foto: Fotomontaje El País

Barreras remató: “Y si la derecha extrema gana las elecciones, será su responsabilidad (Iván Cepeda)”.

También dijo que en esta contienda política no respaldará al candidato presidencial Abelardo de la Espriella, contra quien lanzó fuertes señalamientos. “Ha estado con los que siempre han intimidado”, afirmó.

“Por eso, mi voto (en segunda vuelta) será progresista, pero el progresismo también tiene que comprometerse con algo fundamental: respetar la Constitución, la separación de poderes y la autonomía del Congreso. En los próximos días haré un llamado al nuevo Congreso en defensa de su autonomía”, destacó.