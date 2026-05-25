“Videítos de IA mal hechos”: fuerte crítica a Petro por mensaje que publicó a pocos días de la primera vuelta presidencial

Avanza la cuenta regresiva para que el país viva una nueva jornada electoral, en la que los ciudadanos serán convocados a las urnas para definir el nuevo rumbo del país con la elección del presidente de Colombia que reemplazará a Gustavo Petro.

De acuerdo con el calendario oficial de la Registraduría, la primera vuelta presidencial se realizará el 31 de mayo. En medio de ese panorama, el mandatario colombiano, Gustavo Petro, ha estado bastante activo en sus redes sociales, radicalizando su postura frente a varios temas políticos del país.

Gustavo Petro estalló contra un ministro de su Gobierno: habló de traición, recibimiento de dineros y de una monstruosidad

Sin embargo, un mensaje que publicó en su cuenta personal de X, el cual acompañó con un video, recibió una cascada de críticas por parte de varios usuarios en redes sociales.

Uno de los cuestionamientos más agudos fue el del exministro de Protección Social y de Salud, Mauricio Santa María, quien expresó: “Presidente, fuera de videítos de IA mal hechos, donde ud. es el personaje principal para alimentar su infinito ego, mapas con trenes pintados a mano, tuits mal escritos e incomprensibles y la destrucción exitosa del sistema de salud, tal cual la prometió, su gobierno de peleas e insultos permanentes no tiene ningún otro logro”.

El dardo contra Petro surgió por este mensaje que publicó: “Logros de la vida. Gracias al pueblo de Colombia, espero que sepan bien mi lección: No deben votar por vampiros porque matarán a sus hijos”.

Otra internauta lanzó un fuerte mensaje: “Increíble el cinismo, acabó con la salud, la educación, la vivienda, la seguridad, en fin, con todo, y su gran legado fue una línea pintada en un mapa; ah, aquí una de sus grandes obras”.

Pero no ha sido el único mensaje del presidente Petro que ha generado críticas: “Vimos pueblos que se vuelven ríos gritando libertad. Hay quienes quieren ser gusanos para ser pisados, pero muchos queremos ser águilas voladoras, decía Emiliano Zapata. En una fábula famosa, los ratones negros querían defenderse del gato, y se les ocurrió la idea de elegir un ratón blanco para defenderse del gato. El gato/tigre seguirá cazando ratones. Los y las libres volaremos. Viva el Caribe libertario”.

Por esa publicación realizada por el jefe de Estado, diferentes sectores lo señalaron de incurrir en una indebida participación en política.