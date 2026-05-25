Procurador Eljach pide información al Congreso sobre denuncias contra el presidente Petro por presunta participación en política

El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, le envió un oficio a la presidenta de la Comisión de Acusación, la senadora Gloria Arizabaleta, expareja del exembajador Roy Barreras, para que entregue información relacionada con las quejas y denuncias que han llegado contra el presidente Gustavo Petro por presunta participación en política.

El documento fechado este lunes 25 de mayo llevó como asunto: “Solicitud de información sobre el estado actual de quejas o denuncias por presunta indebida participación en política” en contra del presidente de la República, Gustavo Petro Urrego.

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La solicitud llegó directamente al despacho de la congresista Gloria Arizabaleta, como presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, la única instancia que puede investigar al presidente de la República, y quien hace parte del tripartito que investiga la presunta violación de topes de la campaña Petro Presidente, junto a sus colegas Alirio Uribe, del Pacto Histórico, y Wilmer Carrillo, del Partido de la U, quien fue condenado en primera instancia por la Corte Suprema de Justicia.

La petición de Eljach enfatizó: “Me dirijo a usted con el fin de solicitar información relacionada con las quejas o denuncias radicadas ante esa Comisión contra el presidente de la República, doctor Gustavo Petro Urrego, por presunta indebida participación en política”.

La Procuraduría le dio tres días a la Comisión de Acusación del Congreso para que remita al despacho del procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, un informe detallado que relacione toda la información que han recibido en contra del presidente Gustavo Petro por esos hechos.

La congresista Arizabaleta ahora tendrá que recopilar toda esa información para entregarle a la Procuraduría detalles como el número de radicado, fecha de presentación de la denuncia, nombre del quejoso, contexto de los hechos denunciados, etapa procesal de cada actuación y el representante investigador en cada caso.

El documento firmado a puño y letra por el procurador Gregorio Eljach precisó que la información requerida tiene como propósito ejercer de manera “efectiva” funciones de seguimiento y vigilancia sobre el adecuado trámite de dichas actuaciones.

La petición de la Procuraduría se conoció días después de que SEMANA reveló que el único proceso por indebida participación en política contra el presidente Petro estaría frenado en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. Varios sectores han sugerido que el mandatario estaría participando abiertamente en política, por lo que han solicitado medidas para frenarlo.