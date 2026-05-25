EA Sports predijo inédito campeón para el Mundial 2026: acertó los de Qatar, Rusia, Brasil y Sudáfrica

Cada día se siente más cerca el Mundial 2026. El 11 de junio se jugará el primer partido de 104, que corresponden a la fase de grupos, dieciseisavos, octavos, cuartos, semifinal y final.

Muchos pronósticos se emiten en la previa sobre cuál podría ser el campeón. Hay selecciones favoritas como Francia, España, Argentina y algunas llamadas a dar la sorpresa como Portugal, Inglaterra, entre otras.

Justamente de los lusos se ha hablado en las últimas horas, luego de que saliese el supuesto veredicto de EA Sports sobre el que sería el campeón de la Copa del Mundo que se avecina.

Esta compañía dedicada a desarrollar y publicar videojuegos de simulación deportiva con un algoritmo que maneja acertó a los ganadores de Qatar 2022, Rusia 2018, Brasil 2014 y Sudáfrica 2010.

Ahora, su predicción ha sido sacada a la luz por The Touchmine: “EA Sports ha predicho a Portugal como el favorito para ganar la Copa Mundial de la FIFA 2026″, afirmaron.

“Han predicho correctamente a los ganadores de la Copa Mundial de la FIFA en 2010 (España), 2014 (Alemania), 2018 (Francia) y 2022 (Argentina) utilizando simulaciones de videojuegos”, resaltaron de esta nuevo veredicto.

Joachim Klement, quien atinó en Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022, da su campeón del Mundial 2026

Canal y hora para ver la convocatoria de la Selección Colombia: Néstor Lorenzo dará la lista

¿Colombia ante la próxima campeona mundial?

Para el 27 de junio está previsto que la Selección Colombia se enfrente a Portugal en el Mundial 2026. Será el último partido de ambos en la fase de grupos, mismo que determinaría el futuro de ambos en la cita orbital.

Hace unos días los lusos anunciaron su convocatoria oficial repleta de figuras. La radiografía que se hace de los portugueses en la previa es positiva para estos.

Luis Díaz y Cristiano Ronaldo. De fondo el Hard Rock Stadium, donde jugarán Colombia vs. Portugal el 27 de junio en el Mundial 2026. Foto: Getty Images

Tras haber acabado de manera tranquila las eliminatorias, los de Roberto Martínez se han juntado una vez para la fecha Fifa de amistosos de marzo pasado que los enfrentó a México y Estados Unidos.

En dichas dos salidas el balance fue positivo, luego de empatar con los primeros y superar a los segundos por marcador de 0-2.

En el mes que queda el combinado luso jugará un par de veces más. Ante Chile el 6 de junio y frente a Nigeria el 10 del mismo mes.

Cristiano Ronaldo, Nuno Mendes, Vitinha y demás figuras del seleccionado de Portugal están en óptimas condiciones para el inicio del torneo.

Martínez no ve diferente a la Tricolor

Justo el día de la entrega de sus elegidos para el Mundial, el entrenador español fue consultado por el duelo ante la Tricolor. Para sorpresa de muchos, el DT no valoró de forma diferente al equipo nacional con respecto a las demás rivales de la zona K (RD Congo y Uzbekistán).

El seleccionador portugués de fútbol, ​​Roberto Martínez, ofreció una rueda de prensa el 19 de mayo de 2026 en Oeiras, Portugal, para anunciar los nombres de los 27 jugadores elegidos para representar a Portugal en la Copa Mundial de la FIFA 2026. La Copa Mundial de la FIFA 2026 dará comienzo el 11 de junio, pero Portugal no debutará hasta el 17, cuando se enfrente a la República Democrática del Congo. Foto: Corbis via Getty Images

“No estoy de acuerdo que el partido de Colombia sea el más importante, creo que en un Mundial no hay posición en el ranking, ni historias a nivel de hacerte favorito", apuntó.

“Nuestro partido más importante ahora en el Mundial es el primero, tiene sus condiciones, es un estadio cerrado en el que ya entrenamos en marzo”, analizó del duelo con los africanos.