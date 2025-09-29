Electronic Arts, la icónica empresa de videojuegos, será vendida a un inversor asiático en una cifra histórica para el sector

Electronic Arts, con sede en Redwood City, California, será adquirido por 52.500 millones de dólares por un fondo de inversión de Arabia Saudita, en lo que podría convertirse en la mayor compra financiada por empresas de capital privado.

El acuerdo está valorado en 55.000 millones de dólares si se incluye la deuda de EA, y será financiado por Silver Lake Partners, también inversor minoritario de Nintendo, en asociación con Affinity Partners, que pagarán a los 210 dólares por acción por la compañía tecnológica.

La compañía es popular por desarrollar videojuegos deportivos. | Foto: Getty Images

AP reporta que un funcionario de la empresa de servicios financieros Raymond James asegura que “el Fondo de Inversión Privada (PIF) saudí ha sido un actor muy activo en el mercado de los videojuegos desde 2022, adquiriendo participaciones minoritarias en la mayoría de las editoriales de videojuegos cotizadas en bolsa, así como compras directas de empresas como ESL, FACEIT y Scopely”.

“El PIF ha dejado clara su intención de expandir su división de videojuegos, Savvy Gaming Group, y el acuerdo con EA representaría, con diferencia, la mayor operación de este tipo hasta la fecha”, enfatizó.

¿Por EA vendió sus acciones?

“Electronic Arts es una empresa extraordinaria con un equipo directivo de primer nivel y una visión audaz de futuro”, afirmó el director ejecutivo de Affinity Partners, Jared Kushner.

“He admirado su capacidad para crear experiencias icónicas y duraderas, y como alguien que creció jugando a sus videojuegos y ahora los disfruta con sus hijos, no podría estar más emocionado por lo que nos espera”, agregó Kushner.

Es uno de los juegos virtuales más vendidos de la historia. | Foto: Getty Images

Las acciones de EA, que subieron casi un 5% el lunes, se incrementaron un 15% el viernes después de que comenzaron a circular rumores de una adquisición.

Se espera que la compañía fortalezca diferentes rubros en los que estaba estancada, ya sin la preocupación, por ahora, de sus cotizaciones en la bolsa de Wall Street.

Electronic Arts Inc fue fundada en 1982 por Trip Hawkins en San Mateo, California. Actualmente, desarrolla los videojuegos de franquicias populares con millones de jugadores a nivel mundial, como FIFA, NFL, NBA, Battelfield, Los Sims, entre otros.