Donald Trump anuncia mitin del 4 de julio en Washington por los 250 años de Estados Unidos: “El más espectacular de todos”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes planes para celebrar un gran mitin en Washington el 4 de julio, con motivo de los 250 años de Estados Unidos, además de un concierto 10 días antes.

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Trump había dicho previamente que el evento del 24 de junio sería el “Mitin más grande de la HISTORIA!... ¡Un mitin para poner fin a todos los mítines!”, con actuaciones de bandas militares y de algunos de sus cantantes favoritos.

El festejo del 24 de junio se organizó después de que varios artistas se retiraran de una serie de conciertos por el 250º aniversario en la capital estadounidense, algunos alegando la naturaleza politizada del evento.

Pero el lunes el presidente estadounidense afirmó que el nuevo evento del 4 de julio sería “el mitin de Trump más espectacular de todos”.

Dijo que el evento “Homenaje a Estados Unidos” se celebrará “en el Monumento a Lincoln y el Monumento a Washington”, cuyo estanque el presidente multimillonario ha ayudado personalmente a renovar.

A partir de las 7:00 de la noche, hora local, “esta enorme celebración honrará a la gente de nuestro país, su espíritu, su fortaleza, su determinación y sus triunfos”, escribió Trump en su plataforma Truth Social.

“Habrá increíbles sobrevuelos y exhibiciones aéreas con nuestros mejores pilotos militares y equipo, y pronunciaré un discurso que no querrán perderse”, agregó.

En letras mayúsculas, Trump prometió un cierre del evento con “el mayor espectáculo de fuegos artificiales de la historia”.

En una publicación aparte, promocionó el festejo del 24 de junio como el “inicio” de “nuestra celebración que durará todo el verano”, pero no mencionó ningún discurso ni se refirió al evento como un mitin.

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Dijo que las bandas militares interpretarían “¡solo lo grandes éxitos que ustedes conocen y aman!” y anunció las presentaciones del tenor Christopher Macchio y del músico Lee Greenwood, el cantante de “God Bless the USA”, un clásico de los actos políticos de Trump.

“Ustedes también serán testigos de impresionantes sobrevuelos militares con cazas de precisión y bombarderos furtivos, que serán pilotados por nuestros pilotos militares estadounidenses, quienes han demostrado ser los pilotos más de élite en cualquier parte del mundo”, señaló Trump.

El multimillonario republicano ha intentado dejar su huella en el 250º aniversario de Estados Unidos, incluso con la organización de una pelea de artes marciales mixtas el domingo, el día de su 80 cumpleaños, en un recinto especialmente construido en los jardines de la Casa Blanca.

*Con información de AFP