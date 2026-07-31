Así serán los nuevos pasaportes de EE. UU. con la imagen de Trump

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que ampliará la distribución de los pasaportes conmemorativos con la imagen del presidente Donald Trump, luego del alto número de solicitudes registradas desde que la iniciativa fue presentada por el gobierno.

La polémica propuesta del presidente Donald Trump que involucra la imagen de su rostro en el 250 aniversario de EE. UU.

Se trata de una edición especial del documento, diseñada para conmemorar el 250.º aniversario de la independencia de Estados Unidos. En la portada interior aparece una imagen de Trump con gesto serio, inclinado sobre el escritorio Resolute y acompañada de su firma. El diseño definitivo reemplazó la fotografía que había sido mostrada en el primer modelo difundido meses atrás.

La propuesta fue presentada por el propio mandatario el pasado 26 de junio a través de su cuenta en Truth Social. Desde entonces, el interés por el denominado Patriot Passport creció rápidamente y llevó al Departamento de Estado a ampliar la cantidad de ejemplares disponibles para responder a la demanda.

“En respuesta a la abrumadora demanda, el Departamento de Estado pondrá a disposición del público otras 250.000 copias de estos pasaportes conmemorativos especiales”, informó el jueves el DOS.

“Los estadounidenses de todo el país ahora tendrán la oportunidad de solicitar uno de estos pasaportes especiales adicionales, conocidos como ‘Patriot Passport’”, añadio.

La dependencia comenzó a expedir estos pasaportes a principios de julio para las personas que realizaron el trámite de forma presencial en la oficina de pasaportes de Washington. Ahora, el programa se extenderá a distintos puntos del país mediante jornadas especiales previstas para agosto y septiembre.

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Los ciudadanos interesados no recibirán automáticamente esta versión del documento. Quienes deseen obtenerla deberán solicitar una cita presencial en alguno de los eventos organizados por el Departamento de Estado con motivo del 250.º aniversario o realizar el trámite directamente en la oficina de pasaportes de Washington.

En cambio, quienes prefieran conservar el diseño tradicional podrán solicitar un pasaporte por internet, enviarlo por correo, acudir a una embajada o consulado estadounidense en el extranjero o realizar el trámite en alguno de los centros autorizados, como bibliotecas u oficinas postales.

Donald Trump presentó la iniciativa en junio y el interés por el pasaporte conmemorativo disparó las solicitudes en todo Estados Unidos. Foto: Captura Truth Social @realDonaldTrump

Además, las personas que gestionen su pasaporte de forma presencial en Washington también tendrán la posibilidad de elegir un documento de formato grande, que mantiene el diseño habitual y no incluye la imagen del presidente.

Un portavoz del Departamento de Estado aseguró que la respuesta del público superó las expectativas desde el lanzamiento de la iniciativa.

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“Eso incluye a más de 30.000 estadounidenses que han llamado a nuestro centro de atención sobre pasaportes desde el 4 de julio para preguntar cómo pueden solicitar este pasaporte”, aseguró el portavoz, según informo CNN.

El mandatario ha promovido diversas iniciativas para incorporar su nombre o su imagen en elementos emblemáticos de Estados Unidos, como los billetes, edificios públicos y, ahora, los pasaportes.