Mark Zuckerberg rompe con la postura de Estados Unidos y defiende la inteligencia artificial china: “Riesgos inaceptables”

El director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, manifestó que el gobierno de Estados Unidos no debería bloquear la inteligencia artificial (IA) de vanguardia china en un intento por adelantarse en la carrera por esta tecnología revolucionaria.

Los modelos de IA abiertos están actualmente bajo el punto de mira en Estados Unidos, en un debate ocasionado por la intención del gobierno estadounidense de prohibir el uso de los pesos abiertos, mientras que empresas como Microsoft, Perplexity, Mistral y Nvidia se han unido en su defensa, para hacer que la IA sea más accesible, esté ampliamente disponible y permita avanzar en ciberseguridad, lo que consideran que ayudará a crear el ecosistema que impulsará el liderazgo de Estados Unidos en esta tecnología.

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En declaraciones a Financial Times, el CEO de Meta, Mark Zuckerberg, se pronunció ahora al respecto y advirtió que la prohibición estadounidense a los modelos de IA chinos no sería “una solución eficaz” para obtener ventaja frente a esta tecnología, concordando con el resto de compañías del sector.

De hecho, sugirió que las empresas estadounidenses deberían enfocarse en la identificación sistemática de los cuellos de botella y los obstáculos a los que se enfrentan para entablar una mejor competencia contra las firmas chinas de IA, como pueden ser DeepSeek, Qwen, Kimi y otras.

El Gobierno chino denunció el uso de sus modelos y advirtió que defenderá sus intereses. Foto: Getty Images

Zuckerberg compartió estas declaraciones tras mostrar públicamente su apoyo a los modelos abiertos de IA en una publicación compartida en The Wall Street Journal, ya que permiten a los usuarios personalizarlos e incluso utilizarlos en su propio hardware o equipos de forma local. Asimismo, avisó del riesgo que supone que la IA se “centralice” en manos de unos cuantos grupos de gran poder.

En cuanto a la prohibición de los modelos abiertos, funcionarios de Estados Unidos ejemplifican comportamientos como el de la startup china Moonshot AI, según la CNN, que utilizó la ‘destilación’ para entrenar de forma acelerada su modelo Kimi K3, que se ha acercado en los benchmarks a los modelos cerrados más avanzados como las últimas versiones de ChatGPT de OpenAI y Claude de Anthropic.

Director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg. Foto: Bloomberg via Getty Images

Asimismo, las autoridades de Estados Unidos afirman que Moonshot AI llevó a cabo un esfuerzo encubierto y a gran escala para eludir las restricciones de uso. Incluso el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, advirtió de que los laboratorios chinos podrían ser sancionados e incluidos en la Lista de Entidades de Estados Unidos. A su vez, señaló que representan “riesgos inaceptables” para la seguridad nacional.

Esta sanción implicaría el bloqueo de acceso a hardware especializado y tecnología especializada. Una medida que coincide con una de las tres propuestas que compartió el CEO de Anthropic, Dario Amodei, quien planteó en una carta abierta no vender chips potentes ni equipos de fabricación de chips a China.

*Con información de Europa Press.