¿El fin de los colchones tradicionales? La tecnología que estaría transformando la forma de dormir de Elon Musk y Mark Zuckerberg

El avance tecnológico ha transformado numerosos aspectos de la vida cotidiana, incluido el descanso. En los últimos años, han surgido soluciones innovadoras que combinan inteligencia artificial (IA), sensores avanzados y sistemas de monitoreo para optimizar la calidad del sueño.

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Una de las propuestas más llamativas es la desarrollada por la empresa Eight Sleep, una cama inteligente que ha despertado el interés de reconocidos empresarios del sector tecnológico como Elon Musk y Mark Zuckerberg. Este dispositivo, cuyo valor puede superar los 4.000 dólares (más de 14 millones de pesos colombianos), promete analizar diversos factores durante la noche para mejorar el descanso.

Su combinación de tecnología de última generación y enfoque en el rendimiento personal llaman la atención sobre las características que justifican su elevado precio y su creciente popularidad entre algunas de las figuras más influyentes.

¿Cuáles son las principales características de este colchón inteligente?

El sistema Pod está compuesto por una serie de elementos diseñados para mejorar la calidad del descanso mediante el uso de tecnología avanzada. Su componente principal es una funda inteligente que se instala sobre el colchón y permite controlar la temperatura durante toda la noche. Gracias a este sistema, cada persona puede configurar de forma independiente el nivel de calor o frescura en su lado de la cama, creando una experiencia personalizada según sus preferencias.

Otra de sus características destacadas es la base ajustable, desarrollada para ofrecer mayor comodidad mientras se duerme. Esta estructura puede modificar la posición del cuerpo para reducir la presión en determinadas zonas, especialmente en la espalda, y contribuir a disminuir los ronquidos mediante ajustes automáticos. El conjunto también puede complementarse con una manta térmica.

Add the award winning Pod 3 Cover to your mattress to heat and cool your bed from 55°F to 110°F❄️ — Eight Sleep (@eightsleep) February 8, 2023

La tecnología del sistema va más allá del confort físico. Sensores integrados recopilan información relacionada con la frecuencia cardíaca, la respiración y las distintas etapas del sueño, datos que pueden consultarse a través de una aplicación móvil.

Con esta información, la función conocida como “piloto automático” analiza los patrones de descanso y realiza ajustes automáticos en la temperatura a lo largo de la noche, con el objetivo de crear condiciones más favorables para dormir y favorecer una recuperación más eficiente.

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Además, el Pod puede identificar los ronquidos mediante el análisis de las vibraciones corporales que se producen durante el sueño. Cuando detecta este patrón, el sistema ajusta automáticamente la inclinación de la cama para ayudar a disminuirlos y favorecer un descanso más cómodo, según información publicada por Toolify y Silicon Canals.