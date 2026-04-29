El papel higiénico no va más: la nueva tecnología que ya es tendencia y llega para transformar los baños del hogar

Uno de los espacios más importantes, no solo del hogar sino de cualquier otro lugar, es el baño. Este cumple un papel fundamental en la salud, el bienestar y la calidad de vida de las personas. Durante años, el papel higiénico ha sido un elemento esencial para el aseo personal; sin embargo, está a punto de enfrentarse a un cambio que muchos considerarían inimaginable.

¿Adiós a las cortinas y persianas? La nueva tecnología que cambiaría para siempre las ventanas de la casa

Los avances tecnológicos no solo implican el reemplazo de dispositivos como celulares, computadores o electrodomésticos más inteligentes, sino también el desarrollo de alternativas que facilitan la vida cotidiana. En ese contexto, el papel higiénico podría desaparecer en el futuro.

La propuesta llega con los inodoros inteligentes, una tendencia que empieza a tomar fuerza en 2026. De acuerdo con expertos de Mizubath, este tipo de sanitario —también conocido como inodoro japonés— incorpora tecnología avanzada para mejorar la comodidad, la higiene y la eficiencia. Además de su función básica, incluye sistemas de bajo consumo de agua y mecanismos de limpieza optimizados.

Entre sus principales características destacan los sensores de movimiento, asientos calefactados y el bidé integrado. También ofrecen funciones como ajuste de temperatura del agua, autolimpieza y cánulas de lavado con distintas posiciones. A esto se suman elementos como iluminación LED, control remoto y secado con aire caliente, aunque estas prestaciones pueden variar según el modelo y la marca.

Los inodoros inteligentes o japoneses son una tendencia creciente. Foto: Getty Images

En conjunto, estas tecnologías permiten una experiencia más cómoda, personalizada e higiénica frente a un inodoro tradicional.

Su funcionamiento se basa en la integración de sistemas automatizados que mejoran la experiencia del usuario. El núcleo del dispositivo está compuesto por diversos componentes tecnológicos que facilitan y personalizan su uso.

Entre ellos se encuentran los paneles de control digitales, que permiten ajustar funciones como la temperatura del asiento, la presión del agua y la intensidad del secado. En algunos modelos, estos controles pueden manejarse mediante aplicaciones móviles o controles remotos.

El papel higiénico podría dejar de ser necesario en el futuro. Foto: Tomada de redes sociales.

No obstante, elegir un inodoro inteligente implica analizar varios aspectos clave, como el espacio disponible, el diseño y el presupuesto. En el mercado existen diferentes opciones: desde modelos básicos con función de bidé hasta versiones más avanzadas con múltiples configuraciones, e incluso tapas inteligentes que se adaptan a inodoros tradicionales.

Para tomar una buena decisión, es importante considerar el tamaño del baño, la facilidad de instalación, la variedad de marcas y modelos disponibles, así como el costo, que puede variar según las funciones y la tecnología que incorpore el equipo.