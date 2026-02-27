Tecnología

¿Se acerca el fin del wifi? La nueva tecnología que permite tener internet ultrarrápido usando únicamente las luces de su casa

Este sistema se basa en la llamada comunicación por luz visible y fue presentado en 2011 por el investigador británico Harald Haas.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
27 de febrero de 2026, 12:12 p. m.
A diferencia del wifi, que funciona con ondas de radio, el Li-Fi emplea bombillas LED
A diferencia del wifi, que funciona con ondas de radio, el Li-Fi emplea bombillas LED Foto: Getty Images

En un mundo cada vez más dependiente de la conexión a internet, crece la búsqueda de alternativas que ofrezcan un servicio estable, rápido y sin interrupciones. Aunque el wifi se consolidó como una solución eficiente tanto en hogares como en empresas, existen usuarios y expertos que exploran tecnologías más avanzadas. Una de ellas es el Li-Fi.

De acuerdo con los especialistas, el Li-Fi es un sistema de comunicación inalámbrica que transmite datos a través de la luz, en lugar de utilizar ondas de radio como el wifi. Su funcionamiento se basa en la modulación de la luz emitida por bombillas LED, que parpadean a una velocidad imperceptible para el ojo humano, pero que puede ser interpretada por un receptor como información digital.

Según detalla Xataka, el sistema emplea una luminaria equipada con un codificador que recibe la señal de internet y regula el parpadeo de la bombilla para transmitir los datos. En el extremo receptor, un sensor capta esas variaciones de luz, las convierte en información digital y permite la conexión a la red.

El router wifi tradicional podría ser reemplazado por una nueva tecnología.
El router wifi tradicional podría ser reemplazado por una nueva tecnología. Foto: Getty Images

El proceso consiste en alterar la frecuencia de la luz visible —en un rango aproximado de 400 a 800 THz— mediante destellos extremadamente rápidos. Aunque estos cambios no pueden percibirse a simple vista, sí son detectados y decodificados por el dispositivo receptor.

Tecnología

Cómo convertir un celular viejo en cámara de seguridad wifi para el hogar: solo debe seguir estos simples pasos

Tecnología

Si fue víctima de un hackeo, esto es lo que debe hacer en los primeros 15 minutos para proteger su información más sensible

Tecnología

Android 17 protegerá los códigos de verificación de apps maliciosas: así operará el nuevo sistema de seguridad para SMS

Tecnología

Fin de las cuentas compartidas en HBO Max: la plataforma anuncia medidas globales para 2026

Tecnología

Astrónomos advierten sobre la llegada de un fenómeno que marcará un cambio notable entre el día y la noche: ocurre dos veces al año

Tecnología

La función de la lavadora que elimina malos olores, bacterias y previene averías

Tecnología

Estafa por WhatsApp enciende las alarmas en varios países: así le pueden robar su cuenta con solo hacer clic en un mensaje

Tecnología

Wifi gratis sin estar en casa: la sencilla y rápida forma de tener internet seguro cuando va a salir

Tecnología

Ya puede acceder al internet satelital Starlink: los requisitos que debe cumplir si quiere tener una conexión veloz y estable

Tecnología

¿Wifi 2,4 GHz o 5 GHz? Esta es la mejor opción para su hogar si quiere evitar desconexiones y cortes de internet

En cuanto al rendimiento, la evolución ha sido significativa. En sus primeras demostraciones públicas se hablaba de velocidades cercanas a los 10 Mbps. Sin embargo, pruebas más recientes muestran avances notables: con luz infrarroja se han alcanzado hasta 42,8 Gbps y, en entornos de laboratorio, se han registrado picos de 224 Gbps, cifras muy superiores a las iniciales.

El Li-Fi es una tecnología de transmisión de datos que utiliza la luz visible para enviar información de forma inalámbrica.
El Li-Fi es una tecnología de transmisión de datos que utiliza la luz visible para enviar información de forma inalámbrica. Foto: Getty Images

No obstante, el Li-Fi presenta limitaciones importantes. Solo funciona cuando la fuente de luz está encendida y requiere múltiples bombillas para cubrir un espacio amplio. Si el receptor se obstruye —por ejemplo, al guardar el teléfono en el bolsillo— la conexión se interrumpe. Además, la luz no atraviesa paredes, por lo que se necesita una luminaria en cada habitación para garantizar cobertura.

Esta tecnología fue presentada en 2011 por Harald Haas y, aunque ofrece ventajas relevantes, está concebida como un complemento del wifi, especialmente en entornos donde las ondas de radiofrecuencia presentan restricciones o interferencias.

Más de Tecnología

Debe asegurar de contar con una conexión wifi estable y segura.

Cómo convertir un celular viejo en cámara de seguridad wifi para el hogar: solo debe seguir estos simples pasos

Hoy, los atacantes buscan vulnerar dispositivos, cuentas y plataformas digitales con el fin de obtener datos personales.

Si fue víctima de un hackeo, esto es lo que debe hacer en los primeros 15 minutos para proteger su información más sensible

Android 17 incorporará medidas específicas para frenar ataques en los que ciberdelincuentes intentan apoderarse de cuentas.

Android 17 protegerá los códigos de verificación de apps maliciosas: así operará el nuevo sistema de seguridad para SMS

El logotipo de HBO Max aparece en la pantalla de un teléfono inteligente en la tienda de aplicaciones de Apple.

Fin de las cuentas compartidas en HBO Max: la plataforma anuncia medidas globales para 2026

Este fenómeno marca el inicio de la primavera en un hemisferio y del otoño en el otro.

Astrónomos advierten sobre la llegada de un fenómeno que marcará un cambio notable entre el día y la noche: ocurre dos veces al año

Con este truco viral podría quitar restos de papel de la ropa sin dañarla.

La función de la lavadora que elimina malos olores, bacterias y previene averías

Gracias a la conectividad global, los delincuentes pueden suplantar identidades, enviar mensajes masivos y ejecutar fraudes en cuestión de minutos.

Estafa por WhatsApp enciende las alarmas en varios países: así le pueden robar su cuenta con solo hacer clic en un mensaje

En esta ilustración fotográfica, el logotipo de Géminis se muestra en la pantalla de un teléfono móvil.

Gemini se convierte en un agente inteligente: la nueva función que organiza pedidos, transporte y más desde su celular

El aire acondicionado no solo enfría, sino que también reduce la humedad en el ambiente.

¿Adiós al aire acondicionado? El invento que podría transformar la climatización del hogar con menos consumo y sin contaminación

Noticias Destacadas