El nuevo ‘pulpo Paul’ del Mundial 2026 dio veredicto: señaló a la selección que sería campeona

Durante el Mundial de Sudáfrica 2010, un pulpo llamado Paul se convirtió en una celebridad internacional por acertar varios resultados del torneo, incluida la victoria de España en la final. El molusco realizaba sus predicciones eligiendo entre dos peceras con comida identificadas con las banderas de las selecciones que se enfrentaban, una dinámica que cautivó a millones de aficionados alrededor del mundo.

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Dieciséis años después, el fútbol vuelve a tener un nuevo “oráculo”. Esta vez no vive en un acuario ni elige entre peceras. Su relevo parece haber llegado de la mano de la inteligencia artificial (IA), cuyas predicciones para el Mundial 2026 han comenzado a captar la atención de aficionados, empresas y científicos.

Las inteligencias artificiales ya tienen a su favorito

El Mundial 2026 será el primero en el que el uso de herramientas de inteligencia artificial está ampliamente extendido entre el público. Miles de usuarios han acudido a plataformas como ChatGPT, Claude, Gemini, DeepSeek o Qwen para preguntar quién será el próximo campeón del mundo.

Las respuestas muestran algunas coincidencias llamativas:

ChatGPT y Claude: apuestan por España como la selección con mayores probabilidades de levantar el trofeo.

apuestan por España como la selección con mayores probabilidades de levantar el trofeo. En Francia, Le Chat: desarrollado por Mistral, se inclina por los Bleus.

desarrollado por Mistral, se inclina por los Bleus. Inteligencias artificiales chinas DeepSeek y Qwen: señalan a Argentina como la futura campeona.

El interés por estas predicciones ha crecido hasta el punto de que instituciones financieras y académicas han comenzado a poner a prueba las capacidades de los modelos de IA para analizar el fútbol.

España lidera los pronósticos de los principales chatbots

Analistas del Bank of America descubrieron que Microsoft Copilot consideraba a España y Francia como las principales candidatas al título.

Por su parte, la web especializada Tom’s Guide consultó a Gemini, ChatGPT y Perplexity. En los tres casos, la respuesta fue la misma: España aparece como la principal favorita para ganar el Mundial 2026, mientras que Francia figura como la segunda opción más fuerte.

Gemini, ChatGPT y Perplexity coinciden en darle ventaja a España. (Lamine Yamal, durante el amistoso contra Egipto). Foto: NurPhoto via Getty Images

La coincidencia resulta llamativa porque España conquistó su único título mundial precisamente en 2010, el torneo en el que el Pulpo Paul alcanzó fama mundial por sus aciertos.

Argentina también aparece entre las favoritas

No todas las inteligencias artificiales coinciden con el mismo campeón. Según una consulta realizada por la página especializada Decrypt, los modelos occidentales continúan favoreciendo a España, pero las plataformas chinas presentan una visión diferente.

DeepSeek y Qwen pronostican que Argentina conseguirá su cuarto título mundial, ampliando así el legado que comenzó con las consagraciones de 1978, 1986 y 2022.

Las IA chinas apuestan por un cuarto título para Argentina. (Lionel Messi celebra su segundo gol en el amistoso contra Islandia) Foto: Getty Images

Estas diferencias han despertado la curiosidad de investigadores que buscan comprender cómo cada modelo procesa la información y construye sus predicciones.

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La ciencia también estudia las predicciones de la IA

Investigadores de la Ludwig Maximilian University, en Alemania, trabajan actualmente en un proyecto destinado a determinar qué modelo de inteligencia artificial ofrece los pronósticos más precisos.

Para ello evalúan el desempeño de diferentes sistemas partido a partido mediante la plataforma pública LLM SoccerArena, donde comparan las predicciones con los resultados reales del torneo.

“Necesitamos puntos de referencia que no solo pongan a prueba tareas abstractas, sino cómo los modelos se enfrentan a la información dinámica, a la incertitud y a resultados que pueden ser comprobados más tarde”, y comparados con el resultado real, declaró en un comunicado el investigador de la LMU Stefan Feuerriegel.

Investigadores comparan los pronósticos de IA con los resultados reales. Foto: Getty Images / Oficial FIFA

Los especialistas también analizan la capacidad de las IA para incorporar información actualizada disponible en internet, como lesiones, convocatorias, estados de forma de los equipos e incluso tendencias observadas en los mercados de apuestas.

Mientras el balón aún no comienza a rodar en el Mundial 2026, el sucesor digital del Pulpo Paul ya emitió su veredicto. Por ahora, España lidera la mayoría de las predicciones, aunque Argentina y Francia siguen apareciendo como aspirantes de peso en los cálculos de las inteligencias artificiales.

*Con información de AFP.