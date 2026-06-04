Selección de España desentonó a días del Mundial 2026: marcador inesperado frente a Irak

En La Coruña, el seleccionado de España no logró superar a su similar de Irak en el amistoso previo al Mundial 2026. A pesar de contar con el apoyo masivo de sus aficionados, la que es candidata a ser campeona en la cita orbital apenas empató 1-1.
🏁 ¡𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟 𝗘𝗡 𝗥𝗜𝗔𝗭𝗢𝗥!— Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) June 4, 2026
🇪🇸 🆚 🇮🇶 | 1-1 | 90+3’#VamosEspaña pic.twitter.com/fXLrCNvq6p
Ferran Torres, del Barcelona, abrió el marcador tras una asistencia de Fani Olmo al 16′. A los pocos minutos, Merchas Doski llegó a la igualdad y dicho marcador se mantuvo hasta el pitazo final.
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