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Selección de España desentonó a días del Mundial 2026: marcador inesperado frente a Irak

En casa de los ibéricos, estos no lograron superar a un combinado que parecía menor. Sin Lamine Yamal por lesión, se encienden las alarmas por el futuro en la Copa del Mundo.

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Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

4 de junio de 2026 a las 4:00 p. m.
Selección de España vs. Irak, en amistoso previo al Mundial 2026.
Selección de España vs. Irak, en amistoso previo al Mundial 2026. Foto: Anadolu via AFP

En La Coruña, el seleccionado de España no logró superar a su similar de Irak en el amistoso previo al Mundial 2026. A pesar de contar con el apoyo masivo de sus aficionados, la que es candidata a ser campeona en la cita orbital apenas empató 1-1.

Ferran Torres, del Barcelona, abrió el marcador tras una asistencia de Fani Olmo al 16′. A los pocos minutos, Merchas Doski llegó a la igualdad y dicho marcador se mantuvo hasta el pitazo final.

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