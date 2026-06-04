Selección de España desentonó a días del Mundial 2026: marcador inesperado frente a Irak

En La Coruña, el seleccionado de España no logró superar a su similar de Irak en el amistoso previo al Mundial 2026. A pesar de contar con el apoyo masivo de sus aficionados, la que es candidata a ser campeona en la cita orbital apenas empató 1-1.

Ferran Torres, del Barcelona, abrió el marcador tras una asistencia de Fani Olmo al 16′. A los pocos minutos, Merchas Doski llegó a la igualdad y dicho marcador se mantuvo hasta el pitazo final.

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