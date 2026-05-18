España pierde a un jugador fijo para el Mundial 2026: baja por fractura en el pie derecho

Alarmas en la Selección de España. Este lunes, 18 de mayo, llegó el reporte médico Fermín López, un habitual llamado por Luis de la Fuente a La Roja, y quien presta sus servicios al FC Barcelona.

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El pasado 17 de mayo, Fermín López se lesionó en el partido donde FC Barcelona venció por 3-1 al Betis en el Camp Nou. Salió de cara al segundo tiempo, y en su reemplazo ingresó Alejandro Baldé ante la atenta mirada de todos.

Fermín López será operado y se pierde el Mundial 2026

“El jugador del primer equipo, Fermín López, sufrió una fractura en el quinto metatarsiano de su pie derecho en el partido contra el Betis. El jugador será intervenido quirúrgicamente”, fue el comunicado que emitió FC Barcelona por medio de sus canales oficiales.

MEDICAL REPORT 🚨



The first team player Fermín López suffered a fracture to the fifth metatarsal bone in his right foot in the game against Betis. The player will undergo surgery. pic.twitter.com/fit9sq5HRm — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 18, 2026

La prensa deportiva internacional empezó a tratar el tema de cerca. Fabrizio Romano, por ejemplo, apuntó a que Fermín es ser baja en la Selección de España de cara al Mundial 2026.

🚨 BREAKING: Fermín López suffered a fracture of the fifth metatarsal of his right foot and will undergo surgery.



He could miss the 2026 World Cup. pic.twitter.com/Or85fSgCIi — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 18, 2026

Infortunadamente, la lesión de Fermín se da el 17 de mayo, a 26 días de que arranque el Mundial 2026. Además, España debutará el 15 de junio contra Cabo Verde, por lo que falta menos de un mes para el partido.

El tiempo le juega en contra a Fermín y a la Selección de España. Luis de la Fuente lo puede recibir como un baldado de agua fría, siendo López un jugador que él ha llevado dentro de su proceso de cara a la Copa del Mundo.

Faltan tan solo un par de días para conocer la lista definitiva de convocados por España al Mundial 2026. Ahí se sabrá si Fermín llega o no, pero la prensa europea lo da como un descartado.

Williams, Yamal y López con la Eurocopa 2024. Foto: Getty Images

Prensa europea da como un hecho la baja de Fermín López

“Oficial: Fermín se opera y se pierde el Mundial” - Mundo Deportivo

“El canterano fue sustituido en el descanso del partido del Betis después de notar molestias en el quinto metatarsiano del pie derecho, donde se le ha diagnosticado una fractura de la que se operará mañana“.

“Fermín López sufre una fractura en el pie y se pierde el Mundial” - Europa Press

“El jugador del FC Barcelona Fermín López sufre una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho y deberá pasar por quirófano, según informó este lunes el club blaugrana, en una lesión que le coloca en una situación muy complicada de cara al próximo Mundial“.

“¡Fermín se pierde el Mundial!" - As

“El Barça ha emitido un comunicado en el que afirma: El jugador sufrió durante el partido ante el Betis una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho y será operado. Baja sensible para De la Fuente”.