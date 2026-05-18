Haydée Ramírez, de ‘Padres e hijos’, recuerda cuando logró comunicarse con su hijo fallecido: “Puedo asegurar que hablé con él”

Haydée Ramírez, recordada por su personaje de Gabriela en el popular programa de televisión ‘Padres e hijos’, compartió detalles de lo que ha sido su proceso de duelo tras la pérdida de uno de sus hijos en el pódcast ‘Historias con ritmo’.
En este espacio, la actriz contó que, una vez que terminó la serie de televisión, decidió irse a Estados Unidos a empezar de cero, estudiando inglés y visitando diferentes ciudades. Sin embargo, luego de un tiempo optó por devolverse debido a la situación que estaba atravesando su familia.
Por un lado, su madre enfrentaba un cáncer de seno y, por otro, su hijo Gustavo luchaba contra la ansiedad y la depresión, una condición que comenzó desde su etapa escolar.
“Estaba medicado por psiquiatra, inicialmente tuvo sesiones con psicoterapeuta y cuando lo comenzaron a medicar, pues él traía una genética de adicción, tanto del abuelo paterno como de mi papá, entonces eso hizo que se potencializara esa adicción”, comentó sobre el proceso que inició su hijo desde muy temprana edad.
Aunque Haydée nunca estuvo de acuerdo con el uso de medicamentos, en su etapa adulta Gustavo no veía otra alternativa para tratar su condición. A pesar de mostrarse cada vez más dispuesto a recuperarse, lamentablemente falleció.
“Quería reincorporarse a trabajar, estábamos en el proceso de pintar su apartamento, que estaba muy cerca del mío”, recordó la actriz en la entrevista, luego de hablar de un viaje que hicieron a Subachoque, en el que tuvieron un largo tiempo para compartir.
“Una noche quedamos en que: ‘mañana te mando el pintor’, quedamos así... Mañana nos vemos. Es que llegué, estaba en coma y ahí fue donde empezó como la parte difícil de llevarlo a la clínica; no se despertó en dos semanas, fueron 15 días que estuvo en coma y después murió”, precisó.
La conversación de Haydée Ramírez con su hijo Gustavo
Recién falleció su hijo; la actriz aseguró que logró comunicarse con él a través de una vidente que le recomendaron. “La consulté y yo hablé con Gustavo durante una hora. Haber tenido esa sesión para mí fue muy liberador, muy tranquilizador", expresó.
Ese estado de calma, según Haydée, se produjo porque se convirtió en un espacio donde se atrevió a preguntarle cosas que antes no había hecho; además, porque se dio cuenta de que él recordaba mucho el último tiempo que habían compartido juntos.
No obstante, para afrontar estas pérdidas, también encontró un refugio en un grupo de apoyo al que aún asiste porque, “el duelo no es lineal, se siente muchas veces en el día, en el mes, en el año”.
A partir de esta experiencia, Haydée señaló que ahora busca acompañar y ayudar a otras personas que atraviesan un duelo, por medio de su libro que escribió, titulado Días raros.
“Me animé a escribir un libro, que es más bien un manual de apoyo, de ayuda en momentos difíciles. Es un aporte y es una ayuda para alguien que está pasando por un proceso de duelo, cualquiera que sea, y se sienta acompañado”, detalló.