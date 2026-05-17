Manuel Turizo habló sobre las elecciones presidenciales de 2026 y contó por quién votará: “Bastante sentido de pertenencia”

Las elecciones presidenciales en Colombia se acercan y cada vez generan más atención entre los ciudadanos y los medios de comunicación, interesados en conocer quién asumirá el liderazgo del país tras el mandato de Gustavo Petro.

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El próximo 31 de mayo se espera una jornada clave para el panorama político nacional, marcada por el interés de millones de personas que buscan un posible cambio en distintos sectores del país. La expectativa crece alrededor de los candidatos y de las propuestas que presentarán para asumir las riendas de Colombia en los próximos años.

En medio de este escenario, los aspirantes presidenciales continúan participando en entrevistas, debates y encuentros públicos, espacios en los que exponen sus posiciones frente a temas fundamentales como salud, seguridad, educación, economía, cultura y relaciones internacionales.

De igual manera, distintos sectores de la ciudadanía han comenzado a expresar sus preferencias políticas y opiniones personales sobre los candidatos. Parte de la conversación pública se ha concentrado en las figuras que podrían representar una oposición frente a Iván Cepeda, quien aparece como uno de los nombres vinculados al Pacto Histórico.

Uno de los que quiso hablar del tema fue Manuel Turizo, quien conversó con Eva Rey para su nuevo formato Me vale, enfatizando en quién sería el candidato al que le daría su apoyo.

El cantante urbano no lo pensó y reveló que se inclinaba por Abelardo de la Espriella, tomándolo como opción por encima de Paloma Valencia. El artista fue claro en que votaría en esta jornada, organizando sus compromisos para hacerlo por el sentido de pertenencia que sentía con el país.

Manuel Turizo dijo por quién votará en elecciones 2026

Eva Rey: “¿Abelardo o Paloma?”

Manuel Turizo: “Abelardo”

Eva Rey: “O sea, ¿vas a votar?”

Manuel Turizo: “Sí”

Eva Rey: “¿Estás aquí para votar?”

Manuel Turizo: “Estoy organizando para poderme venir para votar, sí”

Eva Rey: “Oye, colega, me estoy quedando flipada… Me están diciendo todos los cantantes que se están organizando para venir a votar, pero eso no pasaba tanto antes”.

Manuel Turizo: “Creo que es un momento donde hay que tener bastante sentido de pertenencia por Colombia, bastante. Cada quien, o como lo quiera tener, pero sí”

Eva Rey: “Mejor dicho, votas por Abelardo”.