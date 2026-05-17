Luto en la salsa: murió Sammy Marrero, cantante de la orquesta La Selecta, de Puerto Rico

La salsa despide este domingo, 17 de mayo de 2026, a un ícono del género: el cantante puertorriqueño Sammy Marrero, voz de la orquesta La Selecta, reconocido por canciones como Payaso, Jíbaro soy y La cuna blanca.

Según informaron medios locales, su hija, Jennissa Marrero Morales, fue quien confirmó la noticia de su muerte a través de sus redes sociales con un sentido mensaje de despedida en el que, además de destacar su talento como cantante, también reconoció el gran ser humano que fue como padre, abuelo y amigo.

Banda de Yeison Jiménez explica los requisitos para participar en reality y formar parte de su equipo; el proceso es gratuito

“Papi fue mucho más que un gran cantante y una voz querida por el público; fue un ser humano excepcional, un padre amoroso, abuelo, familiar y amigo inolvidable”, expresó Jennissa.

Sammy Marrero falleció a los 84 años, de los cuales 44 los dedicó a la música, siendo una de las voces representativas de la agrupación dirigida por el fallecido Raphy Leavitt, considerada una de las más influyentes en la historia de la salsa puertorriqueña.

En el mensaje compartido por su hija también se incluyeron expresiones de profundo agradecimiento hacia todas las personas que han manifestado su cariño, solidaridad y apoyo incondicional en este difícil momento que atraviesa la familia.

Por otro lado, señalaron que la trayectoria musical del artista deja un legado imborrable dentro del género de la salsa, pues su obra, su estilo y su aporte artístico trascendieron generaciones, consolidándolo no solo como una figura influyente, sino también como una persona querida por el público.

“Agradecemos de corazón todas las muestras de amor, apoyo y oraciones que hemos recibido en este momento tan difícil”, dice el comunicado.

Diva Jessurum denuncia que su exesposo la habría robado: “Cobró cheques a mi nombre y se quedó callado”

Por último, recalcaron que su música permanecerá viva en el recuerdo y en el corazón de todos aquellos que tuvieron la oportunidad de conocerlo, compartir con él o disfrutar de sus más grandes éxitos.

“Su legado vivirá para siempre en su música, en su historia y en el corazón de todos los que tuvieron el privilegio de conocerlo y admirarlo. Descansa en paz, papi”, anotó Marrero Morales.

Por último, señaló que más adelante ofrecerán los detalles de las exequias fúnebres del artista, cuya partida viste de luto a la industria musical, especialmente en Puerto Rico, donde es reconocido como una de las voces más emblemáticas de la música tropical.

Tras conocer la noticia, la Fundación Nacional para la Cultura Popular se pronunció describiéndolo como “un hombre sencillo, de familia humilde, con un sentido de responsabilidad y lealtad intachables”, nacido el 16 de febrero de 1942 en el municipio de Coamo.