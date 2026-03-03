Willie Colón: así será el último adiós a la leyenda de la salsa

Los familiares de Willie Colón, referente de la música salsa, quien falleció el pasado 21 de febrero, a los 75 años de edad, dieron a conocer en un comunicado cuándo se realizarán sus exequias.

De acuerdo con lo informado, el próximo sábado 7 de marzo se realizará una velación privada solo para familiares y amigos, la cual se extenderá de 3:00 p. m. a 8:00 p.m.

Luego, el lunes 9 de marzo habrá una misa para el público en la catedral de San Patricio, en Nueva York, a las 9:30 a. m. Será transmitirá en vivo.

Ese día será el entierro que se realizará de manera privada. La familia del artista pidió que, en vez de flores, las personas que lo deseen apoyen con donaciones el programa de la la Universidad de Columbia de Enfermedad Pulmonar Intersticial (ILD), dolencia que padeció el cantante .

¿De qué murió Willie Colón? Se conoce la primera hipótesis tras varios días hospitalizado

La muerte de Colón, nacido en Nueva York y de origen puertorriqueño, fue anunciada el sábado 21 de febrero por su familia y su mánager en redes sociales.

“Falleció tranquilamente esta mañana, rodeado de su familia querida”, indicaron sus allegados en su página de Facebook, sin precisar las causas de su muerte. El artista fue compositor de hitos de la salsa como “Aguanile”, “La Murga” o “Che Che cole”.

“Aunque lloramos su ausencia, también nos regocijamos con el regalo eterno de su música y los recuerdos queridos que creó, los cuales vivirán por siempre”, agrega el comunicado.

Colón, conocido principalmente como trombonista pero también compositor, arreglista, director de orquesta y productor, nació en el Bronx, en Nueva York, y fue reconocido por fusionar la música puertorriqueña de sus padres y abuelos con el jazz de su ciudad natal.

“Hemos perdido a un arquitecto del sonido de Nueva York”, dijo su mánager Pietro Carolos. “Willie no solo cambió la salsa; la expandió, la politizó, la vistió de crónicas urbanas y la llevó a escenarios donde no se había escuchado antes”.

Colón, cuyo nombre de nacimiento era William Anthony Colón Román, ya tocaba en su propia banda a los 15 años y lanzó su primer álbum, ‘El Malo’, con el sello Fania a los 17.

Pronto se convirtió en un ídolo del género musical en Nueva York y en una de las figuras de esa discográfica, que grabó a los artistas más representativos de la salsa y popularizó el género fruto del encuentro entre el jazz y ritmos afrocubanos.

Más adelante grabó numerosos éxitos memorables con el cantante puertorriqueño Héctor Lavoe en las décadas de 1960 y 1970.

Asimismo, colaboró con la cantante cubana Celia Cruz, considerada la reina de la salsa, y trabajó por muchos años con el cantante panameño Rubén Blades, otra gran estrella del género, pero con quien tuvo diferencias legales en 2007.

Willie Colón. Foto: Afp

El icónico álbum “Siembra”, lanzado en 1978 junto a Blades, abordó problemas sociales que enfrentaba la creciente comunidad latina en Estados Unidos.

“Vengo de un barrio realmente duro”, dijo una vez a la revista musical Billboard. “Mi padre pasó tiempo en la cárcel. Casi todo el mundo iba a la cárcel... había mucha interacción entre nosotros y la policía”.

Entre sus composiciones que reflejan los conflictos sociales destacan ‘Juanito Alimaña’ y ‘Tiempo pa’matar’; además, colaboró en la producción del clásico “Pedro Navaja”, junto a Blades.

Willie Colón, con solo estudios de música en la secundaria básica, dejó un importante legado de composiciones, colaboraciones y éxitos de la salsa, que siguió tocando en giras de conciertos hasta 2025.

“Su legado transformó la salsa al convertirla en un fenómeno global, estableciendo un sonido y una estética que definieron una época y continúan inspirando a generaciones de artistas”, publicó la cuenta en X de los Grammy Latinos, que lo reconociera con el premio a la Excelencia Musical en 2004.

*Con información de AFP.