Entre lágrimas y trombones: así fue la despedida de Willie Colón en Nueva York

El mundo de la música latina rindió este 9 de marzo un sentido homenaje a Willie Colón, el legendario trombonista, compositor y productor, tras su fallecimiento el pasado 21 de febrero a los 75 años. La Catedral de San Patricio, en la Quinta Avenida de Nueva York, fue el epicentro de una misa pública donde familiares, colegas y admiradores conmemoraron su invaluable aporte al género de la salsa.

Un legado marcado por la innovación y la disciplina

Willie Colón, reconocido globalmente por ser una pieza fundamental en la consolidación de la salsa, dejó un vacío profundo en la industria musical. Su deceso, ocurrido en un hospital neoyorquino, fue consecuencia de complicaciones de salud derivadas de una insuficiencia respiratoria y una enfermedad pulmonar crónica que venía afectando su bienestar en el último tiempo.

Durante la ceremonia, el tono fue de reflexión y gratitud. Sus hijos, Diego y Alejandro, tomaron la palabra para ofrecer una perspectiva más humana y cercana del músico, alejándose del foco mediático que siempre lo acompañó.

De acuerdo con lo expresado durante la misa, el legado que Colón pretendía dejar a sus cinco hijos no se limitaba a su vasto catálogo discográfico, sino que estaba fundamentado en pilares de disciplina y valores familiares. “Buscamos mantener su esencia para preservar su memoria”, señalaron sus allegados durante el acto litúrgico.

El tributo musical: un adiós al ritmo de los trombones

El momento de mayor carga emotiva se produjo al finalizar la ceremonia. Mientras el féretro era retirado de la catedral, un grupo de trombonistas se unió en un homenaje espontáneo. El sonido de los instrumentos, que por décadas definió el sonido de la Fania All-Stars y sus propias producciones, resonó en las inmediaciones del emblemático templo, ofreciendo una despedida simbólica para quien fue artífice de éxitos que definieron la identidad sonora de América Latina.

La jornada de este 9 de marzo fue el cierre de una serie de actos que comenzaron días atrás con una ceremonia privada para el círculo más íntimo de la familia. Previo al acto central en la Catedral, se realizó un velorio público en una funeraria de White Plains, donde cientos de seguidores tuvieron la oportunidad de presentar sus respetos al artista.

La relevancia de Colón en la música latina

La trayectoria de Willie Colón esta ligada a la historia moderna de la música del Caribe. Desde su incursión en la escena a finales de los años 60, su capacidad para fusionar elementos de la música tradicional con arreglos urbanos y vanguardistas le permitió no solo popularizar la salsa, sino expandir sus límites hacia terrenos como el jazz latino y la música de contenido social.

Su influencia, que trasciende generaciones, fue reconocida por colegas presentes en la ceremonia, quienes destacaron que, más allá de los éxitos comerciales, Colón deja una escuela de producción que cambió la manera en que se grababa y se entendía la música latina en los Estados Unidos y el resto del continente. Su figura, hoy convertida en un referente histórico, sigue siendo objeto de estudio para nuevas generaciones de músicos.