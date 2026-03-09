Reconocida presentadora de Noticias RCN anunció que está embarazada: así fue el emotivo mensaje

La reconocida periodista y presentadora de las mañanas en “A primera hora”, de Noticias RCN, Isabella Atehortúa, puso fin a las especulaciones sobre su estado de salud y su vida personal. A través de un video publicado en su cuenta oficial de Instagram este sábado 7 de marzo, la comunicadora confirmó que se encuentra a la espera de su primer hijo, un anuncio que ha generado una ola de felicitaciones entre sus colegas y seguidores.

“Fue un momento de mucha incertidumbre”: la madre de Maluma rompe el silencio sobre el quiebre de su familia

Un anuncio inesperado

El video, publicado en su cuenta de Instagram, muestra a Atehortúa en una consulta médica mientras se le realiza una ecografía. En las imágenes se observa a la presentadora visiblemente conmovida hasta las lágrimas al escuchar los latidos del corazón del bebé y observar sus movimientos en pantalla.

La publicación fue acompañada por un mensaje muy emotivo: “Como dice la canción de tu papá y yo: creo que el amor ya me perdonó. La vida nos mostró que te merecemos. Te esperamos aquí para amarte. No puedo creer que hice tu corazón”, escribió la periodista de 29 años, citando una conexión emocional profunda con su pareja en este nuevo proceso.

El fin de los rumores en los pasillos de RCN

La noticia llega semanas después de que diversos medios de entretenimiento y fuentes cercanas al canal notaran cambios en la rutina de la presentadora. Desde el pasado 20 de febrero se comentaba, de manera extraoficial, que Atehortúa mostraba signos de cansancio inusuales y una actitud más reservada en el set de noticias.

Cabe recordar que Isabella asumió un rol protagónico en las mañanas de Noticias RCN tras la reestructuración del equipo informativo y la salida del periodista Juan Eduardo Jaramillo, quien ya se jubiló. Su presencia en la emisión matutina ha conquistado a los televidentes, por lo que cualquier cambio en su semblante despertó la curiosidad del público, duda que hoy queda resuelta con la confirmación de su embarazo.

Trayectoria: de las pasarelas al periodismo de opinión

Así fue como Sofía Vergara puso en su sitio a un paparazzi que la llamó “mexicana” en París

Isabella Atehortúa se ha consolidado como una de las figuras más versátiles de la televisión colombiana. Su salto a la vida pública ocurrió en 2018, cuando representó al departamento de Antioquia en el Concurso Nacional de Belleza, obteniendo el título de Virreina Nacional.

Posteriormente, demostró su faceta competitiva y carismática en el reality de cocina MasterChef Celebrity Colombia 2020, donde se ganó el afecto de la audiencia antes de enfocarse de lleno en su carrera como comunicadora social y periodista. Actualmente, cuenta con una comunidad digital que supera los 200,000 seguidores, quienes han inundado su reciente publicación con mensajes de apoyo.

Compañeros de set y figuras del entretenimiento nacional también han expresado su alegría. Se espera que, en los próximos días, la presentadora comparta más detalles sobre su embarazo y cómo equilibrará su etapa de maternidad con su labor informativa en el canal.