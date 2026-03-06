“Fue un momento de mucha incertidumbre”: la madre de Maluma rompe el silencio sobre el quiebre de su familia

Juan Luis Londoño Arias, conocido mundialmente como Maluma, ha alcanzado un lugar destacado en la industria musical. Tras cumplir 32 años el pasado 28 de enero de 2026, el artista celebra no solo sus éxitos en el reggaetón y el pop, sino también una etapa de madurez personal. Sin embargo, detrás de su figura pública, existe una historia de resiliencia que su madre, Marlli Arias, compartió recientemente en sus redes al referirse al proceso de divorcio que vivió con Luis Alfonso Londoño, padre del cantante.

La transición en el hogar Londoño Arias

Según lo expuesto por Arias, la separación ocurrió cuando el intérprete de Hawái era apenas un niño de 10 años, una etapa que ella describe como un periodo de “mucha incertidumbre”. En su relato, la madre del artista enfatiza que el divorcio no solo implicó un cambio en la dinámica de pareja, sino también una desestabilización profunda del núcleo familiar.

“Sentir que el pilar de tu casa se va y quedar con la responsabilidad de dos hijos es un peso que solo quienes lo hemos vivido entendemos”, expresó Arias. Para ella, el reto principal consistió en gestionar esta transición sin afectar el bienestar emocional ni el desarrollo de Maluma y su hermana, Manuela.

El impacto económico y el impulso para el éxito

El testimonio de Arias destaca que el divorcio trascendió lo emocional. Según sus declaraciones, la estructura económica del hogar sufrió una transformación significativa que obligó a la familia a cambiar su estilo de vida. No obstante, en este contexto de cambios, la madre del artista señala un punto de inflexión importante: estas circunstancias difíciles fungieron como un catalizador para que Juan Luis comenzara a trazar sus metas profesionales desde joven.

Marlli sugiere que la adversidad fue un componente en la construcción del carácter que, años después, definiría la trayectoria del músico a nivel internacional.

Una familia transformada: el papel de la nueva generación

A pesar de la distancia que marcó la relación entre los padres del artista en los años posteriores a la separación, Arias subraya que el tiempo ha sido un factor determinante para la reconciliación del concepto de familia.

Actualmente, Marlli Arias describe una dinámica basada en el respeto y en la evolución de los vínculos afectivos. La llegada de París, hija de Maluma, ha sido descrita por la propia abuela como un “bálsamo” que ha logrado unir definitivamente a los miembros del círculo familiar bajo una nueva estructura.

“El amor se transforma; ya nosotros somos una familia: unos abuelos que tienen a París, unos padres que tenemos a Juan y a Manu, y lo mejor para todos es él con su pareja, yo con mi pareja”, afirmó. Con estas palabras, Arias concluye que, aunque la figura tradicional del matrimonio haya terminado, el compromiso hacia sus hijos y la cohesión familiar han prevalecido sobre las dificultades del pasado.