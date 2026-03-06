Gente

Así fue como Sofía Vergara puso en su sitio a un paparazzi que la llamó “mexicana” en París

La actriz barranquillera corrigió de inmediato a un fotógrafo que la llamó “mexicana” durante la Semana de la Moda de París.

Valentina Rueda Rodríguez

6 de marzo de 2026, 10:17 p. m.
La respuesta de Sofía Vergara a un paparazzi que la confundió en París

La actriz colombiana Sofía Vergara se convirtió en tendencia este viernes, 6 de marzo, tras un particular intercambio con la prensa internacional durante su asistencia a la Semana de la Moda de París.

El incidente, captado en video y difundido ampliamente en redes sociales, muestra el momento exacto en que la barranquillera detiene su paso para aclarar su nacionalidad ante la confusión de un reportero.

El contexto del encuentro en Francia

En el marco de uno de los eventos más exclusivos de la industria de la moda, Vergara arribó rodeada de una multitud de fotógrafos y seguidores que buscaban capturar su imagen. La situación escaló cuando uno de los presentes, en un intento por llamar la atención de la artista para que mirara a su lente, se refirió a ella como “mexicana”.

Ante el error, la protagonista de Griselda no ignoró el comentario. Con un tono firme pero directo, la actriz respondió de inmediato: “¡Colombiana!”.

El clip del momento refleja cómo Vergara, a pesar de la velocidad del evento y la presión de los flashes, decidió intervenir exclusivamente para rectificar su procedencia, ignorando otros comentarios o elogios que se escuchaban en el ambiente.

Un inicio de 2026 marcado por la vigencia publicitaria

Este episodio en Europa se suma a un inicio de año sumamente activo para la barranquillera. A sus 53 años, Vergara sigue consolidada como una de las figuras latinas con mayor poder de convocatoria en el mercado anglosajón. Solo en el pasado Super Bowl LX, la actriz fue el rostro de tres campañas de alto perfil:

  1. Promoción Deportiva: Apareció junto al actor Owen Wilson en una pieza de Telemundo para promocionar la Copa Mundial de la FIFA 2026.
  2. Moda y Calzado: Continuó su alianza estratégica con la marca Skechers.
  3. Salud Pública: Participó en una campaña de la farmacéutica Boehringer Ingelheim enfocada en la detección temprana de la diabetes tipo 2.

Esta presencia mediática refuerza por qué su identidad nacional es un tema de importancia para ella; a lo largo de su carrera, Vergara ha sido una embajadora de la cultura colombiana, manteniendo su acento característico y mencionando con frecuencia sus raíces en Barranquilla.

Reacciones en las redes

Como es habitual en eventos de esta magnitud, las redes sociales sirvieron de termómetro para medir el impacto del video. La mayoría de los usuarios han interpretado la reacción de la actriz no como un gesto de descortesía, sino como un acto de orgullo patriótico.

La rapidez con la que corrigió al fotógrafo ha sido leída como una reafirmación de su marca personal, la cual está intrínsecamente ligada a su identidad como mujer colombiana en Hollywood. Hasta el momento, el equipo de prensa de la actriz no ha emitido declaraciones adicionales sobre el incidente, tratándolo como una anécdota menor dentro de su agenda en la capital francesa.

