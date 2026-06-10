Piter Albeiro habló sobre la situación en Colombia e hizo inesperada confesión sobre la segunda vuelta: “La verdad me da mucho miedo”

El panorama político en Colombia sigue con altas expectativas, debido a la segunda vuelta presidencial que se realizará el próximo 21 de junio de 2026. Esta fase electoral será clave, buscando que los habitantes del territorio voten por quien consideran que debe ocupar el poder por cuatro años.

Piter Albeiro reaccionó a video de Aida Quilcué revelando que no terminó el bachillerato: “Una falta de logística”

Tras los resultados de la primera vuelta, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda fueron los candidatos que más apoyo recibieron, quedándose con el 43 % y el 40 %, respectivamente.

Este escenario llevó al país a inclinarse por extremos, decidiendo a quién le darán su voto en aquella esperada fecha. Hay tensión y movimiento entre los colombianos y las figuras políticas, esperando alcanzar más votos por su favorito.

Uno de los que ha estado más activo en plataformas digitales con respecto a este tema ha sido Piter Albeiro, quien no ha dudado en exponer su sentir y pensar ante este contexto. El humorista suelta sus comentarios constantemente, reafirmando su apoyo a Abelardo de la Espriella.

Recientemente, el famoso no lo pensó dos veces e hizo una particular publicación, plasmando el miedo que le daba la segunda vuelta. El comediante afirmó que veía esta fase como algo muy reñido, precisamente por las jugadas que se podían hacer.

“A mí la verdad me da mucho miedo la segunda vuelta. La primera vuelta es sorpresa; ellos estaban confiados, ni se imaginaban lo que nosotros sí, y era que somos mayoría. El problema es que a la segunda vuelta llegamos en absoluta desventaja, apelando al amor desinteresado de muchos de nosotros por el país”, escribió al inicio.

En cuanto a su perspectiva de la situación, Piter Albeiro, que respaldó a José Gaviria en una opinión, aseguró que la pelea estaba difícil y compleja, considerando que había que unirse para alcanzar esos votos anhelados, convenciendo a otros de votar por el ‘Tigre’.

“Nos enfrentamos a los contratistas, políticos corruptos que exigen resultados en votos, tienen plata ilimitada para repartir, son los jefes de los grupos terroristas obligando a votar; son millones y millones de parásitos engañando a viejitos y gente menos favorecida. La pelea es muy muy muy difícil para la segunda vuelta, pero nada es imposible. Hay que hacer la tarea y convencer a más y más gente. Necesitamos 15 millones de votos libres y honestos; solo así podremos poner un presidente que nos represente bien”, concluyó.