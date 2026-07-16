“La humildad solo crea conformistas”: Piter Albeiro habría lanzado indirecta a la Selección Colombia tras el triunfo de Argentina

Tras la clasificación de la selección de Argentina a la final del Mundial de la FIFA 2026, donde se medirá ante España el próximo domingo 19 de julio, el humorista colombiano Piter Albeiro generó conversación en redes sociales al publicar un mensaje reflexivo que muchos de sus seguidores interpretaron como una “pulla” a la actitud de la Selección Colombia tras su eliminación en octavos de final.

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El comediante Omar Alejandro Leiva, ampliamente conocido en el país por su trayectoria en Sábados felices y por coronarse ganador de MasterChef Celebrity, utilizó su cuenta oficial en la plataforma X para compartir su lectura sobre el éxito del combinado albiceleste.

Piter Albeiro festejó el triunfo del Bucaramanga y envió mensaje a los santafereños Foto: Captura de video publicado por @PITERALBEIRO

“Por eso ganan, porque son ‘sobrados’ porque se creen el cuento; a veces la humildad solo crea conformistas”, escribió el humorista.

Por eso ganan porque son “sobrados” porque se creen el cuento; a veces la humildad solo crea conformistas 🤔 — Piter Albeiro (@PITERALBEIRO) July 15, 2026

Aunque el comediante no mencionó directamente a la escuadra dirigida por Néstor Lorenzo, cientos de usuarios en redes sociales no tardaron en vincular sus palabras con el desempeño de la Selección Colombia.

La Tricolor se despidió del certamen en la fase de octavos de final tras caer ante Suiza, un resultado que dejó un sinsabor en la afición, agudizado por reportes en redes sociales sobre celebraciones de algunos futbolistas pocos días después de quedar fuera de la cita mundialista.

Los seguidores del comediante reaccionaron respaldando su postura con comentarios como: “Así es, lo que Argentina mostró hoy al mundo es para sentarse, aplaudir y aprender, no solo en el fútbol, aplica para la vida también” y “Creen en ellos, no se arrugan y ganan, tenemos que aprender de eso”.

La opinión de Leiva coincide con el debate actual sobre el fútbol colombiano. Uno de los analistas más críticos tras la eliminación ante Suiza fue el periodista deportivo Carlos Antonio Vélez, quien apuntó directamente a la dirección técnica y a las decisiones de la Federación.

Vélez criticó lo que define como una cultura de conformismo en el entorno del fútbol local. Según el comunicador, en el país “se celebra la eliminación y se tolera la derrota”, por lo que pidió una reestructuración que priorice a las jóvenes promesas de las divisiones menores.

Más allá de los análisis sobre la Selección Colombia, Piter Albeiro ha dejado clara de forma constante su gran admiración por Lionel Messi, saliendo al paso de las teorías de los detractores. “Y sigan diciendo que está ‘arreglado’ jajajajjajajajaja MESSI TU PAPÁ”, apuntó en una de sus interacciones recientes.

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El comediante también se refirió al cruce cultural que representa la final del domingo entre las dos potencias futbolísticas:

“Imagínate ser Messi y que tus tres hijos sean españoles, que tu corazón es de Argentina pero que el país que te lo dio todo sea España y lo vas a enfrentar en la final de un mundial”.