Piter Albeiro habló del profesor petrista que no le compró panela a don Luis Felipe y lanzó ácida pulla: “No sorprenden”

El país volvió a centrar su atención en una lamentable situación que se hizo viral, la cual evidenció las divisiones generadas por el panorama político que vive el país.

El caso de don Luis Felipe Yagüe, vendedor de panela en Florencia (Caquetá), tomó relevancia nacional luego de que se difundiera un video en el que un docente lo increpa mientras lo graba sin su autorización por, presuntamente, haber respaldado con su voto al presidente electo, Abelardo De La Espriella.

Se complica el panorama para Franklin Gamboa, profesor que expuso a don Luis Felipe, vendedor de panela: Uniamazonía tomó drástica decisión

En la grabación, el profesor Franklin Gamboa le comunica que dejará de comprarle sus productos debido a su posición política.

“Don Luis, no me vuelva a dejar nada, he decidido comprarle directamente a los campesinos, no le voy a comprar más a gente que votó por un proyecto que busca destriparnos a todos. Yo soy profesor y me ha tocado muy duro…”, se escucha decir en el video que rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

Sin embargo, lo ocurrido produjo un efecto contrario al esperado. Tras la viralización de las imágenes, miles de personas expresaron su respaldo al comerciante y promovieron la compra de sus productos como una muestra de solidaridad.

Gracias a ese apoyo masivo, don Luis Felipe registró un notable incremento en sus ventas. Desde distintas regiones del país comenzaron a llegarle pedidos de panela y otros productos, convirtiendo el episodio en un movimiento de respaldo ciudadano que impulsó significativamente su actividad comercial.

En medio de esta polémica, Piter Albeiro tomó la palabra y expresó su respaldo al vendedor de panela, al asegurar que había que apoyarlo en medio de esta incómoda situación derivada del ambiente político que atraviesa Colombia.

No obstante, muy a su estilo, el empresario lanzó una ácida pulla al docente, al referirse a los jóvenes que hay en la actualidad y que se comportaban de manera similar a él.

El humorista apuntó que la mentalidad del profesor se veía reflejada en lo que enseñaba a los estudiantes, por lo que no sorprendía lo que sucedía hoy en día con la juventud.

“No sorprenden los jóvenes de hoy con maestros como ese señor Gamboa”, escribió en una publicación de su cuenta de X.