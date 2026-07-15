Luego de la polémica desatada en el país por cuenta de la grabación y publicación de un video donde el profesor Franklin Gamboa decide no comprarle panela a don Luis Felipe Yagüé, un humilde adulto mayor, en Florencia, Caquetá, la Universidad de la Amazonía, alma mater donde labora el docente, emitió un comunicado en el que asegura se iniciaron las investigaciones internas pertinentes y el caso fue trasladado a las autoridades competentes.

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El comunicado fue dado a conocer por la rectora delegada, Gina Paola España, quien señaló que, si bien el hecho ocurrió fuera del alma mater, sí tiene unas repercusiones que merecen ser analizadas.

Cabe recordar que el pasado fin de semana se dio a conocer el video en el cual el docente graba sin consentimiento al adulto mayor para recriminarle su supuesto voto al electo presidente Abelardo De La Espriella. “Don Luis, no me vuelva a dejar nada, he decidido comprarle directamente a los campesinos, no le voy a comprar más a gente que votó por un proyecto que busca destriparnos a todos. Yo soy profesor y me ha tocado muy duro...”, dice un fragmento de la pieza audiovisual difundida.

Lo que en principio fue un acto de desagravio, se convirtió rápidamente en una ola de solidaridad con don Luis Felipe, quien vio cómo sus ventas crecieron exponencialmente. Personas de diferentes partes del país le encargaron varios de sus productos.

“Yo hago mi trabajo en Florencia, Caquetá. Vendo a domicilio; voy hasta las puertas de las casas de mis clientes, los saludo con un “buenos días” o “buenas tardes” y les pregunto qué les voy a dejar ese día. Ellos me dicen si quieren una panela, un panelón, huevos o lo que necesiten”, contó don Luis Felipe en diálogo con SEMANA.

Frente a este escenario, la Universidad de la Amazonía señaló que “Con ocasión de los hechos de conocimiento público relacionados con el profesor Franklin Gamboa y las notificaciones recibidas, se iniciaron las actuaciones administrativas internas correspondientes y se remitió a las autoridades competentes para que en el marco de sus funciones constitucionales y legales adelanten las investigaciones a que haya lugar y adopten las decisiones que correspondan”.

Uno de los actuaciones legales que deberá definir la justicia es si en este caso a grabación y exposición sin consentimiento por parte de uno de los involucrados resulte en una actuación con agravios judiciales.

Asimismo, la universidad precisó que “los hechos no ocurrieron en el ejercicio de las funciones institucionales del docente, ni en desarrollo de actividades académicas o administrativas de la universidad, sino que corresponden a una actuación de carácter personal que no representa la posición institucional ni los principios y valores que orientan nuestra misión. La universidad reitera su compromiso con el respeto por la constitución y la ley”.

Por último, condenaron la actuación del docente, al subrayar que ese alma mater se rige a los procesos de la protección de la pluralidad del pensamiento y la libertad de conciencia.

“Somos una institución que promueve y protege la pluralidad de pensamiento, la libertad de conciencia y expresión principios esenciales de la vida universitaria y de la democracia. La universidad actúa con absoluta imparcialidad en la adopción de sus decisiones internas. Sus actuaciones se fundamentan en los principios de legalidad, objetividad, transparencia y debido proceso, sin que exista injerencia de carácter político, intereses particulares o relaciones personales en el desarrollo de sus actuaciones, ni se encuentra influenciada por consideraciones ajenas a los criterios técnicos, normativos e administrativos que rigen cada procedimiento”.