“Ojalá me sienten al lado del hombre de la panela”: pedido oficial de cara a la posesión de Abelardo De La Espriella

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, se refirió en El Debate de SEMANA a una controversia nacional: la humillación que pretendió hacerle el profesor Franklin Gamboa a Luis Felipe Yagüé Cotazo, un ciudadano residente en Florencia (Caquetá), vendedor de panelas, que tuvo que aguantarse todo lo que le dijo Gamboa, molesto porque el señor Luis Felipe votó por Abelardo De La Espriella.

Habla el profesor Franklin Gamboa, quien no le compró panela a don Luis Felipe por votar por Abelardo De La Espriella: “Estoy en mi derecho”

El video suscitó una enorme solidaridad nacional con Yagüé Cotazo, en contraste con la condena social a Gamboa, quien terminó cerrando redes sociales al no soportar las críticas tras su ofensivo video.

En diálogo con El Debate de SEMANA, el alcalde Char se refirió a la invitación que el presidente electo, Abelardo De La Espriella, le hizo a Yagüé Cotazo a su posesión, el 7 de agosto de 2026, así como a la solidaridad generada ante él una vez conocidas las imágenes.

“Ojalá me sienten al lado del hombre de la panela. Qué nobleza, qué enseñanza le dio a Colombia entera. Insultándolo y el hombre firme y callado. Dio media vuelta y se fue. Qué enseñanza”, aseguró Char.

“Qué orgullo que en Colombia haya hombres como él. Yo le doy un beso. Esa es la Colombia buena”, anotó el alcalde de Barranquilla.

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Abelardo De La Espriella invitó a la posesión presidencial a don Luis Felipe, el señor de la panela: “Lo quiero ver ahí y abrazarlo”

Gamboa habló por primera vez tras la polémica y, en entrevista con el medio Enfoque Caquetá, defendió su posición, pese a las críticas que ha recibido. “Yo creo que no podemos caer en esa hipocresía y yo ratifico mis convicciones en que no puedo moralmente apoyar emprendimientos donde estas personas avalaron destriparnos a quienes pensamos diferente”, comentó.

“Lamento lo desafortunado del video, pero creo que nos estamos quedando en lo superficial. El mensaje que yo doy es que por convicción y principios yo no puedo permitir la violencia”, agregó Gamboa.

Asimismo, indicó que desde hace tres años era cliente de este vendedor, siempre le compraba la panela e incluso dialogaban un poco acerca de la vida, hasta que finalmente se presentó este episodio.

De hecho, se cuestionó por qué Yagüé Cotazo es pensionado, pero aún necesita buscar más dinero diariamente. No entiende por qué vota por un Gobierno que, según su opinión, perjudicará a muchas personas en el futuro en lo relacionado con las pensiones.

En contraste, don Felipe, como quedó bautizado ante la opinión pública, expresó que le desea lo mejor al docente y reiteró que jamás tendrá una mala palabra contra él.

SEMANA buscó al emprendedor, que tiene 74 años y hace dos años se equipó con una carreta. Todos los sábados sale a recorrer las calles de Florencia (Caquetá) para ofrecer productos como panela, huevos, miel de abeja, plátano campesino, cuajada, quesillo, tajadas, aguacates y envueltos de choclo.

“No sé cómo se enteraría él. Lo cierto fue que me dio a entender que yo no era una persona de izquierda, que él era un docente y que yo era una persona de derecha, y por lo tanto no me iba a volver a comprar productos. Yo me quedé escuchándolo. Cuando terminó de hablarme, me dijo: ‘Bueno, don Luis, entonces no es más’. Yo le contesté: ‘Bueno, señor, muchas gracias. Gracias por el apoyo, por el tiempo que me compró. Dios le bendiga y hasta luego’. Eso fue lo que le respondí“, aseveró don Luis Felipe en diálogo con SEMANA.

“Yo hago mi trabajo en Florencia, Caquetá. Vendo a domicilio; voy hasta las puertas de las casas de mis clientes, los saludo con un buenos días o buenas tardes y les pregunto qué les voy a dejar ese día. Ellos me dicen si quieren una panela, un panelón, huevos o lo que necesiten”, agregó.

“Tengo un carrito donde llevo todos mis productos. La mora, la cuajada y el quesillo los transporto en termos para conservarlos fríos. Comienzo la ruta, por ejemplo, a las 8 de la mañana y termino entre las 3:30 y las 4 de la tarde. Recorro los barrios de Florencia visitando a la gente que apoya mi emprendimiento, que para mí es muy sagrado. Yo no ando quitándole nada a nadie; simplemente promociono mis ventas. En eso he estado. Llevo más de dos años haciendo este trabajo”, recalcó don Luis Felipe.

Aseguró que, pese a ser una persona de la tercera edad, todavía continúa trabajando para llevar un aporte económico a su casa. “Siempre me he dedicado a hacer oficios varios. Tengo un compresor, pinto puertas y ventanas y hago diferentes trabajos. Toda la vida me la he rebuscado y todavía me la sigo rebuscando”, señaló.