Habla el profesor Franklin Gamboa, quien no le compró panela a don Luis Felipe por votar por Abelardo De La Espriella: “Estoy en mi derecho”

A través de redes sociales se ha hecho viral un video en el que un profesor le dice a un vendedor de panela que no le volverá a comprar porque votó por Abelardo De La Espriella.

Piter Albeiro reaccionó a invitación de Abelardo De La Espriella a don Luis Felipe, comerciante rechazado: “No fue difícil”

El docente que dijo esto fue identificado como Franklin Gamboa Tabares, mientras que el vendedor fue don Luis Felipe, quien ha recibido mucha solidaridad por parte de colombianos.

Gamboa habló por primera vez tras la polémica y, en diálogo con el medio Enfoque Caquetá, defendió su posición, pese a las críticas que ha recibido. “Yo creo que no podemos caer en esa hipocresía y yo ratifico mis convicciones en que no puedo moralmente apoyar emprendimientos donde estas personas avalaron destriparnos a quienes pensamos diferente”, comentó.

“Lamento lo desafortunado del video, pero creo que nos estamos quedando en lo superficial. El mensaje que yo doy es que por convicción y principios yo no puedo permitir la violencia”, agregó.

El hombre dijo que don Luis Felipe había estado yendo a su casa durante dos semanas, pero él no le compraba nada ni le daba una razón. Por eso, en esta ocasión decidió enfrentar la situación y fue entonces cuando ocurrió lo que se muestra en el video.

El profesor aseguró que todo lo hizo con decencia y de una manera pedagógica, sin el objetivo de lastimar al vendedor. “Creo que estoy en todo mi derecho y en ningún momento lo agredí”, manifestó.

Sobre el motivo por el que grabó, afirmó que lo hizo para que la situación no fuera malinterpretada y se pensara que él había violentado a don Luis Felipe.

Habla don Felipe, emprendedor rechazado por profesor petrista: “Quiso hacerme daño, pero yo le agradezco y pido que Dios lo bendiga”

Asimismo, indicó que desde hace tres años era cliente de este vendedor, siempre le compraba la panela e incluso dialogaban un poco acerca de la vida, hasta que finalmente se presentó este episodio.

De hecho, se cuestionó por qué don Luis Felipe es pensionado, pero aún necesita buscar más dinero diariamente. No entiende por qué vota por un Gobierno que, según su opinión, perjudicará a muchas personas en el futuro en lo relacionado con las pensiones.

“Yo tengo que revisar muy bien de quién me rodeo y a quién le compro. (…) Acá están utilizando a don Luis para generar likes, pero ojalá que lo sigan apoyando cada ocho días con sus productos”, expresó.

“Mi deseo no es que a don Luis le vaya mal, pero yo decidiré apoyar a muchos otros que están ahí en la calle y que la gente los ignora. (…) Mis convicciones personales también obedecen a una formación política, y realmente lo que nosotros decimos es que no podemos permitir que nos destripen, porque sabemos que van a ser cuatro años muy duros”, añadió.

Gamboa aprovechó para pedirle disculpas al vendedor por haber publicado el video y afirmó que responderá ante las autoridades judiciales si es que esto es necesario.

Por el momento, la controversia no para y, mientras que el docente recibe críticas, don Luis Felipe se ha visto inundado por una ola de solidaridad y apoyo.