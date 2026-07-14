Los “masacradores” de las AUC fueron condenados a 40 años de cárcel por más de 78 crímenes

Los cabecillas del Frente Juan Andrés Álvarez del Bloque Norte de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) estaban a cargo de los crímenes ordenados por Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40. El listado de delitos incluye masacres, las mismas que quedaron en el penoso inventario ahora resumido en una dura condena.

Jorge 40, excomandante paramilitar, se queda fuera de la JEP por no contar la verdad

Óscar José Ospino Pacheco, alias Tolemaida, Amaury Gómez Ramos, alias Bigotes, Hernando de Jesús Fontalvo Sánchez, alias El Pájaro, y Evangelista Bastos Bernal, alias Pedro, fueron condenados a penas de hasta 40 años de cárcel por más de 78 crímenes ocurridos entre 1995 y 2005, en los departamentos de La Guajira y Cesar.

“Luego de valorar las pruebas y argumentos aportados por una fiscal de la Dirección de Justicia Transicional, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla condenó a cuatro exintegrantes del Frente Juan Andrés Álvarez del Bloque Norte de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), por 78 hechos delictivos perpetrados entre 1995 y 2005, en La Guajira y Cesar”, señaló la Fiscalía.

Los elementos de prueba en una larga y necesaria investigación advierten que los ahora condenados serían responsables de delitos de lesa humanidad y graves infracciones al derecho internacional humanitario, como masacres, homicidios selectivos, desapariciones y desplazamientos forzados en personas protegidas.

“Uno de los episodios examinados en la sentencia corresponde a la incursión en Villanueva (La Guajira), el 8 de diciembre de 1998. Hombres armados ingresaron al municipio en horas de la madrugada, entraron violentamente a varias viviendas, retuvieron a algunos habitantes y les causaron la muerte a 11 de ellos”, explicó la Fiscalía tras la investigación.

En el curso de la investigación se incluyó el crimen cometido contra el entonces alcalde de Agustín Codazzi, Gilberto Gómez, y el del enfermero del hospital municipal, Jairo Ferias Fonseca, los dos asesinados el 19 de septiembre de 1997, mientras se movilizaban por la vía que comunica a Valledupar con el municipio de Codazzi.

DESMOVILIZACION AUC RAMON ISAZA, FEBRERO 7 DE 2006 AGUAS LINDAS ANTIOQUIA, FOTO NATALIA BOTEOR DUQUE Foto: Natalia Botero

La condena que resulta extensa en tiempo tiene un beneficio, la pena alternativa definida en la Ley de Justicia y Paz, que apenas llega a los ocho años de privación de la libertad con las condiciones y compromisos que se derivan de la justicia transicional.